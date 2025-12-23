Ospedale di Vignola: ecco la nuova Farmacia con spazi più moderni, sicuri e servizi potenziati per la comunità

Completamente rinnovata, più accogliente e accessibile. E’ la nuova farmacia dell’Ospedale di Vignola, tornata in questi giorni nella sua sede storica al piano terra (vicino al Poliambulatorio), con spazi moderni e servizi potenziati. I nuovi ambienti sono stati inaugurati oggi pomeriggio, martedì 23 dicembre, alla presenza del Presidente dell’Unione Terre di Castelli, Iacopo Lagazzi; la sindaca di Vignola e Assessora con delega alla Sanità dell’Unione, Emilia Muratori; del Direttore Generale dell’Azienda USL di Modena, Mattia Altini; la Direttrice Sanitaria dell’Ausl, Romana Bacchi; la Direttrice del Distretto Sanitario di Vignola, Fabia Franchi; la Direttrice dell’Ospedale, Lucia Pederzini; la Direttrice di Farmacie Area Sud, Francesca Gandolfi.

L’evento è stata l’occasione, oltre per ammirare i nuovi spazi, di uno scambio di auguri in vista delle imminenti festività, con la partecipazione anche dei professionisti dell’ospedale vignolese.

Il riammodernamento della farmacia è stato realizzato con un investimento di quasi un milione di euro di risorse Ausl: i lavori hanno richiesto il trasferimento temporaneo del servizio, sempre all’interno dell’Ospedale, per poi fare ritorno in questi giorni nei suoi spazi originari.

Il rientro del servizio è avvenuto in una collocazione completamente rinnovata, caratterizzata da ambienti più ampi, luminosi e funzionali, progettati per garantire standard più elevati di sicurezza nella conservazione dei farmaci e condizioni di lavoro più confortevoli per operatori e professionisti, che vi svolgono quotidianamente gran parte della propria attività.

Accanto a servizi già consolidati, come la preparazione delle terapie su prenotazione, che consente di ridurre le attese e ottimizzare l’accesso al servizio, la nuova sede permette inoltre l’introduzione di un totem informatizzato elimina-code, che regola e indicizza gli accessi, favorendo una gestione più fluida e ordinata dell’afflusso dei pazienti.

Parallelamente, si rafforza il ruolo della farmacia come supporto per i coordinatori infermieristici e per i servizi territoriali, con i quali prosegue una collaborazione consolidata e improntata a un clima di reciproca sinergia, con l’obiettivo condiviso di migliorare continuamente la qualità dei servizi offerti.

“E’ con grande piacere che oggi tagliamo il nastro della farmacia dell’ospedale di Vignola che ritorna, dopo anni, nella sua sede originaria – afferma Emilia Muratori, assessora con delega alla Sanità dell’Unione Terre di Castelli e sindaca di Vignola -. I locali sono stati ristrutturati, lo spazio per l’attesa e ampio e luminoso, ma soprattutto i cittadini tornano a poter accedere in maniera efficiente, semplicemente svoltando a destra dall’ingresso dei Poliambulatori. Una soluzione che, in questi mesi di cantieri, ci è stata più volte sollecitata e che ora possiamo mettere a disposizione degli utenti, soprattutto di coloro che hanno difficoltà di deambulazione. Ringraziamo i vertici Ausl per gli investimenti realizzati e programmati sul nostro Ospedale”.

“La nuova farmacia avrà un ruolo ancora più strategico sia per i servizi ospedalieri che per quelli della rete dell’assistenza territoriale – dichiara Mattia Altini, Direttore Generale dell’Azienda USL di Modena -. I nuovi spazi più moderni e accoglienti uniti, all’introduzione di modalità per gestire più agevolmente la distribuzione dei farmaci, consegnano alla popolazione un luogo più rispondente ai nuovi bisogni e al contempo capace di garantire ai professionisti un ambiente di lavoro adeguato, attrattivo e stimolante. L’ammodernamento e la collocazione in quest’area sono certo favoriranno anche nuove modalità di collaborazione tra servizi a favore dei nostri cittadini”.

“Sono felice di guidare questo servizio, che si distingue per standard qualitativi particolarmente elevati – aggiunge Francesca Gandolfi, Direttrice di Farmacie Area Sud -. Inaugurare ed entrare nei nuovi spazi rappresenta uno stimolo importante per tutti noi professionisti a continuare a lavorare al meglio, con l’obiettivo di offrire servizi sempre più efficienti e di qualità sia ai reparti ospedalieri che alla rete territoriale e, naturalmente, alla popolazione. Desidero infine ringraziare chi mi ha preceduto come responsabile della farmacia per il lavoro svolto con competenza e grande capacità”.