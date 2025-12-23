Libri, giochi e tanto altro: un rush finale carico di doni per la Pediatria del Policlinico

Numerose anche quest’anno le donazioni che a ridosso delle festività natalizie hanno interessato il reparto di Pediatria del Policlinico di Modena. Piccoli e grandi pensieri, legati a scuole, associazioni ed enti, tutti con l’intento comune di allietare il Natale dei piccoli degenti e le loro famiglie.

Le delegazioni nel corso dei giorni scorsi sono state accolte dal Direttore del Dipartimento Materno-Infantile e della Chirurgia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, dottor Pier Luca Ceccarelli, dalla Direttrice della Pediatria, professoressa Barbara Predieri, dal responsabile dell’Oncoematologia Pediatrica, dottor Giovanni Palazzi, dalla coordinatrice infermieristica della Pediatria Maria Cifuni insieme ad altri medici e operatori sanitari del blocco pediatrico. Presenti anche le rappresentanti della Scuola Ospedaliera “Giacomo Grossi”, facente parte dell’Istituto Comprensivo 6, e dello Spazio Incontro dei servizi educativi del Comune di Modena, realtà fondamentali nel percorso di accoglienza e supporto ai piccoli pazienti.

Tra le iniziative più significative, il progetto di Service Learning promosso dalla Scuola Primaria di Cavazzona dell’Istituto Comprensivo “Guinizelli” di Castelfranco Emilia. L’idea è nata da un’esperienza personale di una famiglia della scuola, a seguito del ricovero di una bambina presso il Policlinico, e si è sviluppata grazie al confronto con le docenti della Scuola Ospedaliera. Tutte le classi della primaria, una per ogni anno, hanno realizzato lanterne decorative utilizzando materiali di riciclo, nel rispetto delle norme di sicurezza e in linea con i percorsi di educazione alla sostenibilità portati avanti dall’istituto. Ogni bambino ha contribuito con il proprio manufatto, creando simbolicamente un “filo di luce” capace di unire la scuola e l’ospedale. Le lanterne hanno decorato gli spazi scolastici e sono state consegnate al reparto pediatrico nei giorni scorsi alla presenza delle docenti Giorgia Luppi, Chiara Luppi, Francesca Abagnale e Federica Premi. Al progetto è stata dedicata anche una festa scolastica di Natale con canti e momenti di condivisione.

Un altro gesto di grande solidarietà è arrivato dai volontari della Scuola “Dante Alighieri” di Modena, che hanno organizzato una visita speciale di Babbo Natale per i bambini ricoverati, resa possibile grazie al sostegno di numerose realtà del territorio. Hanno contribuito all’iniziativa la Ferramenta Agrifer di Casarini Ottavio e figli, Giocoplast, l’Osteria del Pozzo, il Bar Pasticceria La Golosa di Codeluppi & C. di Campogalliano, Targo Trasporti di D’Elia Srl, l’Associazione Giuseppe Loschi – Beppe nel cuore, il gruppo Pensionati BPER (Antonio Vitto, Roberto Palazzi, Claudio Della Casa e Alessandro Pignataro), le famiglie della Scuola Primaria di San Faustino e le docenti dell’istituto Dante Alighieri di Modena Micaela Benni, Luciana Giaracuni e Francesca Della Casa. Un’iniziativa nata dal desiderio di regalare sorrisi, conforto e speranza ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, valorizzando il forte legame tra scuola, comunità e ospedale.

Anche l’Inter Club Via Emilia “Javier Zanetti”, presieduto da Salvatore Anelli, ha rinnovato il proprio impegno solidale a favore del reparto. Il club, nato nel luglio 2024 e già attivo sul fronte della beneficenza, ha organizzato una nuova donazione di giochi e materiali dopo un confronto con il personale sanitario per individuare i doni più adatti. All’iniziativa hanno contribuito anche alcune aziende del territorio – Addit, Study Academy e Di.Mar Srl – oltre alle giovani scrittrici gemelle Ginevra e Ludovica Gagliardi, autrici del romanzo “La discendente del fuoco”.

Dalla provincia di Piacenza è arrivata invece la donazione dell’associazione “La Collina dei Ciuchini” di Vernasca, attiva nell’ambito degli Interventi Assistiti con gli Animali e della pet education. L’associazione ha consegnato al Policlinico alcune decine di libri per bambini, tra albi illustrati e racconti di narrativa, destinati in particolare ai piccoli pazienti dell’Oncoematologia Pediatrica. Alla consegna erano presenti la presidente Francesca Ronchetti e il vicepresidente Mirco Belloni. Ogni anno l’associazione sceglie due ospedali, in Emilia-Romagna e non solo, per promuovere la lettura come strumento di crescita, conforto e sensibilizzazione.

Infine, il Santuario della Madonna del Murazzo ha chiuso il rituale delle donazioni natalizie assieme al Nido Bollicine di Rubiera, gestito dalla Cooperativa sociale Coopselios. Il nido d’infanzia ha donato dei giochi, frutto di una raccolta fondi effettuata assieme alle famiglie con progetto “Concretamente” (che ha previsto la realizzazione di manufatti di creta la cui vendita ha finanziato la donazione), andando a unirsi all’impegno del Santuario. Domenica 14 dicembre proprio il Santuario ha ospitato un concerto di Natale con la partecipazione di tre cori: “I Cantori della Regina” diretto da Loretta Campagnoli, “Note di Donne” diretto da Roberto Guerra e “La Fonte” di Cognento diretto da Cecilia Fontana. I giochi raccolti in tale occasione sono stati donati al Policlinico e in parte alla Casa di Accoglienza gestita dalle Clarisse francescane missionarie del Santissimo Sacramento. Alla consegna della donazione erano presenti Lina Borghi, Direttrice dell’Area Socio-Educativa di Coopselios, l’insegnante Elena Arletti, Anna De Gennario e Mariangela Selmi in rappresentanza del Santuario della Madonna del Murazzo.