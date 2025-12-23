I Club Lions reggiani donano giocattoli nuovi raccolti al Lions Day all’associazione La nuova luce

Sono stati tutti assegnati i giocattoli nuovi raccolti dai Lions grazie alla generosità dei cittadini reggiani. Sollecitati dai Lions, in una sola giornata, durante la manifestazione del Lions Day, la scorsa primavera, in piazza Fontanesi, avevano donato alcune centinaia di giochi per bimbi di tutte le età.

Così i Lions reggiani – dopo il Reparto di Pediatria dell’Arcispedale Santa Maria Nuova, a cui hanno donato anche uno spirometro, strumento necessario per valutare la funzionalità respiratoria dei bambini ricoverati di cui la Pediatria non era dotata, e la Comunità di Sant’Egidio che, tra le molte attività di volontariato, presta ascolto e distribuisce beni di prima necessità a persone senza fissa dimora e famiglie fragili – hanno donato l’ultima parte dei giochi all’associazione La Nuova Luce, fondata e animata dal 2019 da Maria Diletto, che da allora si spende per prestare sostegno alle persone e alle famiglie socialmente deboli e con difficoltà economiche.

A consegnare i giocattoli nelle mani di Maria Diletto il coordinatore del Lions Day Giulio Bertaccini e insieme a lui il presidente del Lions Club Host Città del Tricolore, Massimo Buizza, il vicepresidente Stefano Ferri e il socio Silvano Davoli.

Grande la gioia di Maria Diletto, l’operatrice sociosanitaria che da anni si spende in prima persona per portare conforto alle persone in difficoltà e che, con grande determinazione e forza d’animo, è riuscita a trasmettere il suo entusiasmo a una rete di persone che prima si sono rivolte a lei per chiedere aiuto, poi sono rimaste al suo fianco ad aiutare a loro volta i più bisognosi.

“Dove c’è un bisogno c’è un Lion, recita il motto dei Lions, e siamo davvero felici di poter dire che anche questo service è andato a buon fine; lavoriamo continuamente a molte iniziative e abbiamo molti progetti avviati per far fronte ai tanti bisogni che ci segnalano dal territorio – ha detto con soddisfazione Giulio Bertaccini, coordinatore del Lions Day – e noi siamo sempre pronti a fare la nostra parte”.