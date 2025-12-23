Guastalla: al via le iscrizioni ai servizi educativi comunali dedicati alla prima infanzia

Con il nuovo anno aprono le iscrizioni per i servizi educativi comunali dedicati alla prima infanzia. Un’occasione fondamentale per le famiglie del territorio per scoprire l’offerta formativa, visitare le strutture e conoscere da vicino il progetto pedagogico del Nido d’infanzia Iride e della Scuola dell’infanzia Arcobaleno.

ISCRIZIONI E SCADENZE

Il calendario delle iscrizioni varia a seconda della tipologia di servizio.

Scuola dell’infanzia Arcobaleno: le domande possono essere presentate dal 12 gennaio al 28 febbraio 2026. Il servizio è rivolto ai bambini nati negli anni 2021, 2022 e 2023.

Nido d’infanzia Iride: le iscrizioni resteranno aperte dal 12 gennaio fino al 5 maggio 2026. Possono accedere al servizio i bambini nati nel 2024, 2025 e 2026 (fino a quelli nati entro il 30 aprile 2026).

OPEN DAY: PORTE APERTE ALLE FAMIGLIE

Per permettere ai genitori di esplorare gli spazi, comprendere la quotidianità scolastica e sciogliere dubbi o curiosità, sono stati programmati diversi momenti di accoglienza. Gli incontri sono rivolti esclusivamente agli adulti e si svolgeranno su due turni.

Scuola dell’infanzia Arcobaleno:

Giovedì 11 dicembre 2025, dalle ore 17:00 alle 19:30. Già realizzato.

Mercoledì 21 gennaio 2026, dalle ore 17:00 alle 19:30.

Nido d’infanzia Iride:

Mercoledì 11 marzo 2026, dalle ore 17:00 alle 19:30.

Modalità di partecipazione e contatti:

La partecipazione alle visite guidate richiede la prenotazione obbligatoria contattando lo Sportello Educativo. Gli educatori accompagneranno i genitori alla scoperta dei servizi, restando a disposizione per ogni necessità informativa.

Per maggiori dettagli, le famiglie possono consultare il sito istituzionale www.asbr.it o rivolgersi allo Sportello Educativo: 0522 1170131, sportelloeducativoguastalla@asbr.it

Orari (su appuntamento): mercoledì e venerdì dalle ore 08:30 alle 13:00.