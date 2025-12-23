Gli Uffici Comunali sassolesi alla Vigilia e a San Silvestro

La Vigilia di Natale ed il giorno di San Silvestro gli uffici comunali effettueranno orari ridotti, fatti salvi i servizi di Vigilanza Urbana e le funzioni di Stato Civile. Mercoledì 24 e mercoledì 31 dicembre, quindi, gli uffici comunali chiuderanno alle ore 12.
