Gli orari degli uffici comunali carpigiani per le festività natalizie

In occasione delle festività natalizie, sono previste variazioni negli orari degli uffici comunale: mercoledì 24 dicembre, Vigilia di Natale, e mercoledì 31 dicembre gli uffici saranno aperti solo al mattino.

Sabato 27 dicembre, saranno chiusi al pubblico tutti gli uffici comunali normalmente aperti il sabato, tra i quali i Servizi demografici e l’Ufficio relazioni con il pubblico.

Lunedì 5 gennaio 2026, tutti gli uffici comunali resteranno chiusi, ma rimarranno comunque aperti gli uffici di Polizia mortuaria e di Stato civile, unicamente per le denunce di morte e le autorizzazioni funebri.

Il giorno della Vigilia di Natale, la Biblioteca Loria sarà aperta, ma solo al mattino, dalle 9 alle 14, così come il Castello dei ragazzi (dalle 9 alle 13).