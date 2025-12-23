Formigine, da lunedì 29 dicembre lavori sulla rete idrica a Casinalbo

Da lunedì 29 a mercoledì 31 dicembre i tecnici incaricati da HERAcquaModena saranno impegnati in un intervento alla rete idrica a Casinalbo di Formigine. In particolare, l’intervento prevede la sostituzione di un gruppo di valvole di manovra in via Sant’Ambrogio, all’angolo con via Redipuglia.

Questo intervento si inserisce in un programma più vasto di manutenzione che permetterà di rendere sempre più affidabile la rete idrica a servizio degli utenti.

Per consentire lo svolgimento del cantiere in sicurezza, come disposto da un’ordinanza comunale, sarà chiusa una corsia di marcia in via Sant’Ambrogio: chi arriverà da Magreta sarà dirottato su via Landucci, mentre sarà garantita la normale viabilità per chi proviene da via Giardini Nord verso Magreta.

Salvo imprevisti, l’intervento avrà una durata stimata di 3 giorni lavorativi. Sono previste temporanee sospensioni della fornitura idrica e gli utenti coinvolti saranno puntualmente avvisati.

HERAcquaModena ricorda che in caso di urgenza è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, il nuovo numero di pronto intervento 800.713.888 per i servizi acqua, fognature e depurazione.