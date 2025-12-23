martedì, 23 Dicembre 2025
A Bologna Polizia di Stato, CUR (112 NUE), Croce Rossa e 118 si scambiano gli auguri di Natale

Bologna
Tempo di lettura Less than 1 min.
In questi giorni gli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Bologna si sono recati presso le Sale Operative del  CUR (112 NUE) e del 118 per scambiarsi gli auguri di Natale.

Successivamente, sempre gli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno ricevuto visita presso la Sala Operativa della Questura dal personale della Croce Rossa Italiana.

Gli incontri hanno rappresentato un’ulteriore occasione per attestare il legame tra istituzioni che operano in stretta sinergia, quotidianamente, a tutela della cittadinanza, soprattutto nei momenti più delicati e complessi.

