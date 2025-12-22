Vademecum Iren per la raccolta dei rifiuti durante le festività

In occasione delle prossime festività natalizie, ovvero le giornate del 25 e 26 Dicembre, le raccolte porta a porta seguiranno la seguente calendarizzazione:

Comuni della Provincia (escluso il capoluogo)

Raccolta rifiuto organico

• Le raccolte del rifiuto organico previste per Giovedì 25 e Venerdì 26 Dicembre sono sospese.

Raccolta rifiuto residuo indifferenziato

• Differentemente da quanto indicato nei calendari, le raccolte previste per giovedì 25 dicembre verranno svolte nelle seguenti giornate:

· Giovedì 25 dicembre: Campegine, Cavriago (Zona Sud), Correggio (Zona Rossa), Rubiera (zone Arancio e Gialla), Rio Saliceto (Zona Nord), Sant’Ilario d’Enza (Zona Verde);

· Venerdì 26 dicembre: Albinea (zona Celeste), Quattro Castella (Zona Verde), Scandiano (Zona Gialla e Viola)

• Le raccolte del rifiuto indifferenziato previste per la giornata di Venerdì 26 Dicembre saranno svolte regolarmente.

Comune di Reggio Emilia (zone urbane e foresi)

Raccolta rifiuto organico

• Le raccolte del rifiuto organico previste per Giovedì 25 e Venerdì 26 Dicembre sono sospese.

Raccolta rifiuto residuo indifferenziato

• le raccolte previste per giovedì 25 dicembre verranno svolte nelle seguenti giornate:

· Venerdì 26 dicembre: zona Celeste, diversamente da quanto indicato nel calendario;

· Sabato 27 dicembre: zona Blu, come indicato da calendario.

• Le raccolte del rifiuto indifferenziato previste per la giornata di Venerdì 26 Dicembre saranno svolte regolarmente.

Raccolta plastica porta a porta

• Raccolta plastica zona Verde (25/12) è confermata per il 25/12, diversamente da quanto indicato nel calendario.

• Raccolta plastica zona Gialla (26/12) è confermata per il 26/12, diversamente da quanto indicato nel calendario.

Raccolta carta porta a porta

• Raccolta carta zona Blu (25/12) è anticipata al 24/12, come indicato da calendario.

• Raccolta carta zona Rossa (26/12) è posticipata al 27/12, diversamente da quanto indicato da calendario.

Comune di Reggio Emilia (centro storico)

Nel centro storico di Reggio, le raccolte previste per giovedì 25 Dicembre sono tutte sospese (sia diurno che notturno).

Nella giornata del 26 Dicembre, per le attività commerciali presenti in centro storico, le raccolte del rifiuto residuo indifferenziato e del rifiuto organico verranno svolte regolarmente.

Resteranno chiusi nelle giornate del 25 e 26 Dicembre tutti i Centri di Raccolta presenti in provincia. Rimarrà chiuso anche sabato 27 dicembre il Centro di Raccolta di via Raffaello a Mancasale.

Giovedì 25 e Venerdì 26 Dicembre il Call Center Ambientale 800-212607 resterà chiuso, così come gli Store Iren di via Adua, vicolo Trivelli, via De Gasperi e Piazza Duca d’Aosta e i Punti Ambiente dislocati sul territorio provinciale.

Verrà sospesa anche la fornitura dei materiali di consumo per le raccolte presso i Punti di distribuzione mobile (con camper) di Reggio Emilia nelle giornate del 25, 26 e 27 Dicembre.

E’ comunque possibile effettuare la prenotazione per il ritiro gratuito dei rifiuti ingombranti a domicilio attraverso l’App Iren Ambiente o accedendo al portale www.servizi.irenambiente.it.

Ove presenti, restano attive 24 ore su 24, 7 giorni su 7, le Ecostation e le Mini Ecostation alle quali è sempre possibile conferire.

Iren ringrazia gli Utenti per la collaborazione.