Scrivere fumetti, inventare storie. Un corso di sceneggiatura per fumetti e tre focus speciali alla Biblioteca Crovi

Un ciclo d’incontri laboratoriali sulla scrittura di opere a fumetti, rivolto a persone d’età compresa fra i 14 e i 35 anni, nell’ambito del bando ministeriale “Giovani in Biblioteca” si terrà alla a Biblioteca Crovi, in via Umberto Sozzi. Il ciclo prevede sette appuntamenti gratuiti, condotti da autori ed esperti professionisti, mirato all’apprendimento di conoscenze e tecniche creative di base tramite un’esperienza coinvolgente che sviluppi le capacità ideative ed espressive di ogni partecipante.

Il progetto formativo è stato ideato dopo una serie di confronti con la Nerd Accademy, gruppo di giovani appassionati di manga e fumetti che frequentano la biblioteca Crovi, insieme allo staff della Biblioteca grazie alla collaborazione con Damiano Pignedoli.

Stefano Ascari terrà un corso o, meglio, un vademecum di sceneggiatura strutturato in tre incontri, nei sabati 10 e 24 gennaio e 14 febbraio 2026, dalle ore 14.30 alle 18.30. A seguire una data per un meeting conclusivo verrà decisa in corso d’opera con il gruppo di partecipanti. Oltre a una parte espositiva di temi, teorie e tecniche di base, le sue lezioni prevedono esercitazioni di scrittura. È necessario iscriversi entro il 30 dicembre contattando la Biblioteca Crovi (massimo 15 partecipanti dai 14 ai 35 anni) al numero 329 0898258 (anche via Whatsapp) o 0522 610204.

Stefano Ascari è autore e sceneggiatore. Docente alla Scuola Internazionale di Comics di Reggio Emilia, dal 2016 insegna anche all’Università di Bologna per il corso di laurea in Design del prodotto industriale.

Il percorso si avvale anche come docenti, nei focus che si svilupperanno all’inizio del 2026, aperti anche alle altre fasce di età, della presenza di Matteo Casali che da molti anni lavora come autore e sceneggiatore di fumetti per numerose case editrici italiane e straniere tra cui Sergio Bonelli Editore, Panini Comics, Marvel e DC Comics. Dal 2008 è direttore creativo e docente della Scuola Internazionale di Comics di Reggio Emilia, di cui è cofondatore. Inoltre Damiano Pignedoli, autore, ghostwriter e consulente di storytelling.

Il progetto Giovani in Biblioteca dal 2023 ha coinvolto non solo i giovani di Castelnovo Monti, ma anche quelli di Toano, Vetto, Baiso, Ventasso, Villa Minozzo, Carpineti, Casina e Canossa. L’intento è stato quello di rinnovare la percezione della biblioteca, che, da luogo di lettura e consultazione libri, può diventare anche uno spazio di aggregazione. Ospita gruppi spontanei, attività culturali e ricreative per aiutare a immaginare nuovi orizzonti. Da quando il progetto è attivo, il personale bibliotecario e le educatrici della Biblioteca Crovi hanno affiancato i nuovi giovani protagonisti, accogliendoli e supportando le loro idee. Tra le iniziative più partecipate c’è il gruppo scacchi, la Nerd Academy appunto, e anche molti corsi interessanti, tra cui quello di origami, di acquerello e character design, di cucito per costumi da cosplayer. Altri sono in partenza a gennaio e a febbraio 2026, come quello di ceramica e di cosmesi naturale. Per essere informati su tutte le attività sono a disposizione i profili Facebook e Instagram della Biblioteca Crovi.