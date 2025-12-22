lunedì, 22 Dicembre 2025
8.1 C
Comune di Sassuolo
HomeBassa modeneseSan Felice sul Panaro: uffici comunali chiusi, mercato cittadino e gli orari...





San Felice sul Panaro: uffici comunali chiusi, mercato cittadino e gli orari della biblioteca

Bassa modeneseSan Felice sul Panaro
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Sabato 27 dicembre gli uffici del Comune di San Felice sul Panaro saranno chiusi. Venerdì 26 dicembre e domenica 28 dicembre sarà garantita la reperibilità telefonica, dalle 8 alle 12, al 331/3648964, solo per gli atti di morte e i servizi di polizia mortuaria. Ancora venerdì 26 dicembre il mercato si svolgerà in forma ridotta. Ricordiamo che a San Felice il mercato è in piazza Ettore Piva in due giornate: il lunedì e il venerdì.

La biblioteca comunale “Campi-Costa Giani” sarà chiusa da mercoledì 24 dicembre a giovedì 1° gennaio. Sarà aperta, con il consueto orario, venerdì 2 (9-13) e sabato 3 (9-12) gennaio, chiusa invece lunedì 5 e martedì 6 gennaio.

 

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.