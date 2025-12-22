San Felice sul Panaro: uffici comunali chiusi, mercato cittadino e gli orari della biblioteca

Sabato 27 dicembre gli uffici del Comune di San Felice sul Panaro saranno chiusi. Venerdì 26 dicembre e domenica 28 dicembre sarà garantita la reperibilità telefonica, dalle 8 alle 12, al 331/3648964, solo per gli atti di morte e i servizi di polizia mortuaria. Ancora venerdì 26 dicembre il mercato si svolgerà in forma ridotta. Ricordiamo che a San Felice il mercato è in piazza Ettore Piva in due giornate: il lunedì e il venerdì.

La biblioteca comunale “Campi-Costa Giani” sarà chiusa da mercoledì 24 dicembre a giovedì 1° gennaio. Sarà aperta, con il consueto orario, venerdì 2 (9-13) e sabato 3 (9-12) gennaio, chiusa invece lunedì 5 e martedì 6 gennaio.