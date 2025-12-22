Reggio, holding comunale: il Consiglio comunale ha approvato la razionalizzazione periodica delle società partecipate

Il Consiglio comunale ha approvato nel corso della seduta di questo pomeriggio il Piano di revisione-razionalizzazione periodica (ordinaria e annuale) delle partecipazioni societarie del Comune di Reggio Emilia. La votazione ha avuto l’esito seguente: 21 voti favorevoli (Pd, M5S, Lista Marco Massari sindaco, Europa verde-Possibile) e 9 voti contrari (Coalizione civica, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lista civica Tarquini, Lega Salvini premier).

Si tratta di un passaggio obbligatorio per le Pubbliche amministrazioni, volto all’efficienza e a limitare cosiddetti organismi obsoleti, che prevede – dopo un’analisi tecnica con scadenza al 31 dicembre dell’anno precedente – l’adozione di un provvedimento sull’assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni dirette o indirette, appunto la cosiddetta razionalizzazione periodica.

Il documento, illustrato dal sindaco Marco Massari all’assemblea consiliare, presenta un un sistema complessivamente in buona salute economico-finanziaria in cui, alla data del 31 dicembre 2024, il Comune di Reggio Emilia è coinvolto in 13 partecipazioni dirette e tre partecipazioni indirette. Confermato il percorso di razionalizzazione impostato, nella deliberazione di oggi non si registrano variazioni o novità significative rispetto a quella relativa all’esercizio precedente.

Vengono confermate quattro azioni di razionalizzazione già poste in essere negli esercizi precedenti rispetto ad altrettante società:

due liquidazioni entrambe concluse nel 2025 per Reggio Emilia Innovazione (per cui è stato presentato il Bilancio finale di liquidazione al 30/6/2025) e per Reggio Emilia Fiere (per il quale è stato presentato il Bilancio finale di liquidazione al 31/7/25);

una dismissione di quote tramite l’esercizio del recesso in Piacenza Infrastrutture spa, per il quale si è in attesa del giudizio pendente sulla stima del valore della partecipazione da parte del Tribunale civile di Bologna a seguito di un contenzioso tra il Comune di Reggio Emilia e la stessa Piacenza Infrastrutture;

una azione di contenimento dei costi sulla rinegoziazione del Derivato, per Agac Infrastrutture spa, per il quale si è in attesa della data di udienza per il ricorso alla Corte di Cassazione.



Il Piano di revisione approvato perciò mantiene partecipazioni comunali dirette in:

Campus Reggio srl (100%)

Stu Reggiane Spa (70%)

Reggio Children srl (51%)

Aeroporto di Reggio Emilia spa (44,35%)

Agenzia locale per la Mobilità e il Trasporto pubblico locale srl (38,55%)

Centro ricerche produzioni animali – Crpa spa (23,41%)

Lepida scpa (0,0014%)

Agac Infrastrutture (55,32%) mantenuta anche se oggetto di misure di razionalizzazione

Iren spa (6,42%) società quotata mantenuta ex lege

Banca popolare Etica scpa (0,0164%)

e partecipazioni comunali indirette in:

Consorzio antincendio dell’Aeroporto di Reggio Emilia, a sua volta partecipato da Società Aeroporto tramite la quale il Comune detiene una quota indiretta pari al 22,07%;

Dinamica scrl partecipata da Crpa tramite la quale il Comune detiene una quota indiretta pari al 20,60%.

Azienda reggiana per la cura dell’acqua srl “Arca srl”, con quota detenuta dalla tramite Agac nella società, con una quota pari a 33,19%.

Nella Deliberazione si esercita il diritto di prelazione delle quote della società Reggio Children, ai sensi dell’articolo 7 dello Statuto della società stessa, per l’acquisto a titolo gratuito della quota pari a 0,03% nella società derivante da un’eredità giacente per un valore corrispondente a 325 euro. Tale acquisto non modifica i rapporti di controllo in essere ma consente di aumentare il valore patrimoniale del Comune, rafforzando la quota di partecipazione nella società Reggio Children srl.

Ai sensi dell’articolo 17 comma 5 del Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 “Riordino della disciplina dei Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica”, si deliberano inoltre le ragioni sul piano economico e della qualità dei servizi che giustificano il mantenimento dell’affidamento della gestione del servizio del mercato ortofrutticolo alla società in house Campus Reggio Srl, che sono dettagliate nell’appendice allegata al provvedimento che si va a deliberare, redatta ai sensi dell’articolo 30, comma 2 del medesimo D.lgs. 201/2022.