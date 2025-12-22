lunedì, 22 Dicembre 2025
Rappresentanti in Enti partecipati, via alle candidature per la Fondazione Teatro Comunale di Modena

C’è tempo fino alle ore 13 di mercoledì 21 gennaio 2026 per presentare le proposte di candidatura o autocandidature per la nomina dei due rappresentanti del Comune all’interno del Consiglio direttivo della Fondazione Teatro Comunale di Modena. I candidati che verranno nominati resteranno in carica 3 anni.

Possono presentare proposte di candidatura il sindaco e i consiglieri comunali, il rettore, i presidenti di Facoltà e i direttori di Dipartimento dell’Università, gli organi direttivi locali degli Ordini e dei Collegi professionali, delle associazioni iscritte all’Elenco comunale delle forme associative, delle Organizzazioni sindacali e delle Associazioni di categoria. Sono inoltre consentite autocandidature con il sostegno di almeno dieci firme apposte da professori o ricercatori dell’Università, iscritti agli Ordini o Collegi professionali, singoli componenti degli organi direttivi delle Associazioni iscritte all’Elenco comunale delle forme associative, delle Organizzazioni sindacali e delle Associazioni di categoria.

I candidati devono avere i requisiti per la nomina a consigliere comunale, una comprovata esperienza tecnica o amministrativa, per studi e ricerche compiuti, esperienze maturate, per funzioni svolte presso enti o aziende pubbliche o private, o documentate esperienze di impegno sociale e civile e possedere tutti i requisiti per ricoprire la carica di amministratore di enti previsti dalla normativa vigente e dagli statuti degli enti.

Gli avvisi sono consultabili sul sito istituzionale (https://www.comune.modena.it/amministrazione/enti-fondazioni-e-societa-partecipate/avvisi-in-corso) e per informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione generale del Comune di Modena (via Scudari 20, tel. 059 2032592).

















