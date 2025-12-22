Natale e Capodanno, servizi ambientali Hera potenziati per le festività

In occasione delle imminenti festività, la raccolta differenziata nei comuni del Modenese serviti dal Gruppo Hera non si ferma. La multiutility informa che, nei territori in cui è in vigore il porta a porta, solo nelle giornate di Natale e Capodanno il calendario subirà alcune modifiche. I cittadini sono quindi invitati a consultare il proprio calendario dei ritiri a domicilio dove sono indicate le variazioni previste per giovedì 25 dicembre e giovedì 1° gennaio. Le stesse informazioni saranno veicolate con notifiche push anche sull’app Il Rifiutologo.

A Modena, dove nelle zone porta a porta la raccolta è notturna, come già comunicato nei calendari forniti agli utenti, i rifiuti non andranno esposti nelle sere di mercoledì 24 e mercoledì 31 dicembre, poiché il ritiro sarà posticipato al venerdì successivo. Quindi solo nelle zone residenziali contrassegnate dal calendario rosso, la raccolta della plastica subirà uno slittamento: i sacchi gialli non andranno esposti la notte di Natale e quella di Capodanno, ma venerdì 26 dicembre e venerdì 2 gennaio tra le 19 e le 23.

Per chi abita in centro storico, come per gli altri calendari attivi in città, le giornate di raccolta non subiranno modifiche.

La multiutility ha inoltre previsto, laddove necessario e in collaborazione con le amministrazioni comunali, un’intensificazione dei servizi di igiene urbana per garantire anche nel periodo natalizio spazi pubblici sempre puliti e decorosi. In particolare, a Modena e nei principali centri della provincia, durante tutto il periodo natalizio, saranno potenziati gli svuotamenti dei contenitori stradali e i servizi di spazzamento e raccolta, sia in occasione delle manifestazioni di Natale sia durante e dopo i festeggiamenti di Capodanno.

Si ricorda infine che le stazioni ecologiche Hera di tutta la provincia saranno chiuse il 25 e 26 dicembre, l’1 e il 6 gennaio.

Si ricorda che, nel caso sia necessario conferire carta e plastica in giornate diverse da quelle previste dalla raccolta porta a porta, è possibile utilizzare le casette Eco Smarty attive h24 e gli Eco Self che si trovano nei pressi delle stazioni ecologiche e saranno accessibili nei giorni e negli orari di apertura delle stesse. Entrambe le tipologie di contenitori sono apribili con carta Smeraldo.