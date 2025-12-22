lunedì, 22 Dicembre 2025
Maxi recupero a Bologna di pezzi di ricambio per moto da corsa

La scoperta dei carabinieri durante una perquisizione delegata dalla Procura della Repubblica

I Carabinieri della Stazione Bologna Borgo Panigale hanno identificato un 37enne rumeno, residente a Bologna, sorpreso in possesso di pezzi di ricambio e altri accessori per moto da corsa di provenienza furtiva. È successo durante una perquisizione domiciliare che i militari hanno eseguito a casa dell’uomo su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna nell’ambito di un’indagine per furto ai danni della Ducati di Borgo Panigale, dove il soggetto aveva lavorato per conto di una ditta di impianti elettrici.

Appresa la notizia del furto, avvenuto lo scorso novembre, i Carabinieri avevano avviato l’attività investigativa, visionando le immagini di videosorveglianza, cercando di capire chi aveva avuto accesso al magazzino e risalire al presunto responsabile. Le operazioni di ricerca del materiale trafugato, sono terminate col ritrovamento di numerosi pezzi di ricambio e altri accessori per moto da corsa, del valore di circa 200.000 euro, destinati ai campionati “MotoGp e Superbike”.

Il 37enne rumeno è stato denunciato per furto aggravato e ricettazione, mentre il materiale recuperato dai Carabinieri è stato sequestrato in attesa di essere restituito al legittimo proprietario.

















