Maranello, Goldoni (FdI): “sicurezza e responsabilità non possono più essere rimandate”

«L’aggressione avvenuta a Maranello, a pochi passi dal Municipio, ai danni di un ragazzo di

16 anni colpito con un machete è un fatto gravissimo che deve interrogare tutta la comunità, non essere archiviato con parole di circostanza».

Lo dichiara Barbara Goldoni, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Maranello.

«Nessuno nega l’esistenza di situazioni di disagio giovanile, ma riconoscerle non può

significare abbassare l’attenzione sulla sicurezza o giustificare episodi di violenza così gravi.

Aiutare chi è in difficoltà è doveroso; tollerare l’illegalità non lo è.

Quando episodi di questo tipo avvengono in pieno centro, coinvolgono minorenni e

mettono a rischio l’incolumità delle persone, il problema non è più astratto o “sociale” in

senso generico: riguarda la vita quotidiana di famiglie, commercianti, studenti».

«Da tempo segnaliamo che alcune politiche sociali, se non accompagnate da controlli,

prevenzione reale e presenza sul territorio, rischiano di produrre l’effetto opposto: lasciare

spazio a chi se ne approfitta, mentre i cittadini onesti si sentono soli.

Molti cittadini ci scrivono in privato, esprimono paura e rabbia, ma esitano a esporsi

pubblicamente. È comprensibile, ma oggi più che mai è necessario che la comunità faccia

sentire la propria voce, chiedendo sicurezza, regole chiare e interventi concreti».

«Maranello – conclude Barbara Goldoni – ha diritto a politiche sociali che aiutino davvero chi ne ha bisogno e a un’Amministrazione capace di garantire sicurezza. Tacere o minimizzare non è più un’opzione».