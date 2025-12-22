lunedì, 22 Dicembre 2025
8.1 C
Comune di Sassuolo
HomeCronacaMaranello, Goldoni (FdI): "sicurezza e responsabilità non possono più essere rimandate"





Maranello, Goldoni (FdI): “sicurezza e responsabilità non possono più essere rimandate”

CronacaMaranelloPolitica
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

«L’aggressione avvenuta a Maranello, a pochi passi dal Municipio, ai danni di un ragazzo di
16 anni colpito con un machete è un fatto gravissimo che deve interrogare tutta la comunità, non essere archiviato con parole di circostanza».
Lo dichiara Barbara Goldoni, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Maranello.

«Nessuno nega l’esistenza di situazioni di disagio giovanile, ma riconoscerle non può
significare abbassare l’attenzione sulla sicurezza o giustificare episodi di violenza così gravi.
Aiutare chi è in difficoltà è doveroso; tollerare l’illegalità non lo è.
Quando episodi di questo tipo avvengono in pieno centro, coinvolgono minorenni e
mettono a rischio l’incolumità delle persone, il problema non è più astratto o “sociale” in
senso generico: riguarda la vita quotidiana di famiglie, commercianti, studenti».

«Da tempo segnaliamo che alcune politiche sociali, se non accompagnate da controlli,
prevenzione reale e presenza sul territorio, rischiano di produrre l’effetto opposto: lasciare
spazio a chi se ne approfitta, mentre i cittadini onesti si sentono soli.
Molti cittadini ci scrivono in privato, esprimono paura e rabbia, ma esitano a esporsi
pubblicamente. È comprensibile, ma oggi più che mai è necessario che la comunità faccia
sentire la propria voce, chiedendo sicurezza, regole chiare e interventi concreti».

«Maranello – conclude Barbara Goldoni – ha diritto a politiche sociali che aiutino davvero chi ne ha bisogno e a un’Amministrazione capace di garantire sicurezza. Tacere o minimizzare non è più un’opzione».

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.