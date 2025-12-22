In A14 con borse e capi d’abbigliamento contraffatti: una denuncia della Polizia di Stato

Un cittadino straniero di 32 anni residente nella provincia di Bologna, è stato denunciato dalla Polizia di Stato perché in possesso di numerose borse, portafogli e altri capi d’abbigliamento con marchi contraffatti di famose griffe.

Durante l’attività di vigilanza svolta dalla Polizia Stradale di Bologna, i poliziotti hanno intimato l’alt ad un conducente che procedeva in modo incerto sulla carreggiata nord dell’autostrada A14 all’altezza del casello di San Lazzaro di Savena.

L’uomo è parso sin da subito nervoso e poco collaborativo, e ben presto è stato chiaro il motivo: nel portabagagli della sua auto erano stipate numerose borse ed altri capi d’abbigliamento con marchi di famosi marchi d’alta gamma, palesemente contraffatti.

Il 32enne, già noto alle Forze di Polizia per condotte analoghe, è stato accompagnato negli uffici della Sottosezione per gli atti del caso: al termine dei controlli della merce sono risultate complessivamente 40 borse, 22 portafogli, 6 cinture ed altri capi di abbigliamento come sciarpe e t-shirt.

Tutto il materiale, è stato sequestrato, mentre per lo straniero è scattata la denuncia per ricettazione e commercio di prodotti falsi.