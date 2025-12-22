Il cordoglio di Lapam Confartigianato per la scomparsa di Massimo Tagnin

«È con grande dispiacere che apprendiamo della tragica notizia della scomparsa di Massimo Tagnin. Ha sempre svolto il suo lavoro con passione e dedizione, aiutando il settore a portare avanti le proprie istanze».
Paolo Nobili, presidente Lapam della categoria Agenti di Commercio, commenta con questa parole la tragica scomparsa di Massimo Tagnin, ex presidente della categoria e predecessore dello stesso Nobili. Tagnin è stato presidente della categoria fino al 2021.
«Purtroppo perdiamo una figura di rilievo – continua Nobili -. Alla famiglia, ai suoi cari e a chi lo conosceva nella vita e nel lavoro le più sincere condoglianze da parte di tutta Lapam Confartigianato».