Gli amici di Luca: Pranzo di Natale alla Casa di Quartiere Montanari

Bologna
Si è svolto alla Casa di Quartiere A.Montanari il tradizionale pranzo di Natale della Fondazione Gli Amici di Luca Casa dei Risvegli Luca De Nigris, che ha riunito oltre 80 persone. La maggior parte dei partecipanti erano ex pazienti dimessi dalla Casa dei Risvegli Luca De Nigris, accompagnati dai loro familiari, insieme a operatori, volontari e amici della Fondazione.

«È un appuntamento che si rinnova ogni anno – sottolinea il presidente Fulvio De Nigris – e che ci permette di sentirci sempre più comunità, sempre più famiglia».

Un momento di condivisione e calore umano che ha visto la preziosa collaborazione del personale del Centro Sociale Montanari, degli operatori della cooperativa sociale PerLuca e dei volontari della Fondazione.

Nella foto: Fulvio De Nigris e Maria Vaccari della Fondazione Gli Amici di Luca, insieme al personale del Centro Montanari, agli operatori della cooperativa PerLuca, ai familiari e ai volontari.

















