Fitch conferma il rating di Iren a “BBB” con outlook “Stable” a valle della presentazione del Piano industriale Iren

L’agenzia di rating Fitch Ratings ha confermato il merito di credito a lungo termine di Iren a “BBB” con Outlook “Stable” a valle della recente presentazione del business plan 2025-2030. Resta altresì confermato il rating del debito senior a BBB+ e del debito subordinato a BBB-.

La conferma del rating riflette la strategia prudente di Iren, con attenzione alla disciplina finanziaria e ad una capital allocation selettiva. L’agenzia considera positivamente il profilo di business del Gruppo, grazie alla prevalenza di attività regolate e quasi-regolate che garantiscono un’elevata prevedibilità dei flussi di cassa, oltre ad una gestione finanziaria focalizzata al mantenimento dell’attuale livello di rating.

L’outlook “Stable” riflette le attese dell’agenzia sul mantenimento di un’adeguata flessibilità finanziaria per la stabilità del rating, grazie ad un FFO net leverage ampiamente sotto i limiti.

 

















Redazione 1

