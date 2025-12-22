Domani al Teatro Ruggeri di Guastalla l’esibizione degli allievi di Atelier Scuola di Danza

Domani, martedì 23 dicembre 2025, alle ore 19:00, il Teatro Ruggeri di Guastalla ospiterà lo spettacolo “Natale in Danza 2025”. Protagonisti della serata saranno le allieve e gli allievi di Atelier Scuola di Danza (sedi di Guastalla e Sorbolo), che porteranno sul palco un’esibizione speciale per celebrare l’arte coreutica e l’arrivo delle festività.

Lo spettacolo rappresenta un importante estratto del percorso formativo e artistico intrapreso dagli allievi dall’inizio dell’anno accademico fino ad oggi. Non si tratta solo di una performance, ma di un’occasione preziosa per i giovani danzatori di condividere la propria passione, trasformando il palcoscenico in un luogo di incontro, emozione e auguri.

La serata, sotto la direzione artistica di Allegra Bergonzi, vedrà l’alternarsi di coreografie studiate e realizzate dal corpo docenti della scuola, composto da: Francesca Alessandri, Allegra Bergonzi, Vanessa Bocazzi, Maura Cantarelli, Sofia Caruso, Alice Gualtieri, Paola Masi e Carolina Rognini.

“Attraverso questa esibizione vogliamo ringraziare le famiglie e la cittadinanza, augurando a tutti un sereno e felice Natale nel segno della bellezza e del talento.”

L’evento è a ingresso gratuito.