lunedì, 22 Dicembre 2025
8.1 C
Comune di Sassuolo
HomeAppuntamentiDomani al Teatro Ruggeri di Guastalla l’esibizione degli allievi di Atelier Scuola...





Domani al Teatro Ruggeri di Guastalla l’esibizione degli allievi di Atelier Scuola di Danza

AppuntamentiBassa reggianaGuastalla
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Domani, martedì 23 dicembre 2025, alle ore 19:00, il Teatro Ruggeri di Guastalla ospiterà lo spettacolo “Natale in Danza 2025”. Protagonisti della serata saranno le allieve e gli allievi di Atelier Scuola di Danza (sedi di Guastalla e Sorbolo), che porteranno sul palco un’esibizione speciale per celebrare l’arte coreutica e l’arrivo delle festività.

Lo spettacolo rappresenta un importante estratto del percorso formativo e artistico intrapreso dagli allievi dall’inizio dell’anno accademico fino ad oggi. Non si tratta solo di una performance, ma di un’occasione preziosa per i giovani danzatori di condividere la propria passione, trasformando il palcoscenico in un luogo di incontro, emozione e auguri.

La serata, sotto la direzione artistica di Allegra Bergonzi, vedrà l’alternarsi di coreografie studiate e realizzate dal corpo docenti della scuola, composto da: Francesca Alessandri, Allegra Bergonzi, Vanessa Bocazzi, Maura Cantarelli, Sofia Caruso, Alice Gualtieri, Paola Masi e Carolina Rognini.

“Attraverso questa esibizione vogliamo ringraziare le famiglie e la cittadinanza, augurando a tutti un sereno e felice Natale nel segno della bellezza e del talento.”

L’evento è a ingresso gratuito.

 

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.