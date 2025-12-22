Al Duse di Bologna torna ‘Bollicine’ con l’Orchestra Senzaspine

A Santo Stefano e il 27 dicembre (ore 21) al Teatro Duse di Bologna torna ‘Bollicine’, il tradizionale concerto di fine anno dell’Orchestra Senzaspine, diretto dal M° Tommaso Ussardi. La serata sarà per il pubblico un affascinante viaggio attraverso le grandi pagine della musica classica, calate in quella dimensione lieve e gioiosa che è la cifra dell’Orchestra bolognese. In programma una selezione dal repertorio operistico e sinfonico di Rossini, Strauss, Offenbach, Ponchielli e Mozart, restituito nello stile brillante e giocoso che, da oltre un decennio, fa di ‘Bollicine’ il concerto più frizzante delle feste sotto le Due Torri.

A scandire i passaggi solistici, ci saranno tre ospiti d’eccezione: il soprano Letizia Bertoldi, il baritono Tamon Inoue e il performer di Tip-tap Tommaso Maria Parazzoli, che arricchiranno il concerto con interventi vocali e coreografie old style.

L’invito è, dunque, a lasciarsi trasportare in una dimensione senza tempo, in cui la musica esalta la sua straordinaria forza evocativa e regala attimi di coinvolgente bellezza, per prepararsi a salutare il nuovo anno con un sorriso.

L’evento fa parte della rassegna DUSEgiovani ed è realizzato con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e con il sostegno del Comune di Bologna – Settore Cultura e Creatività.

Biglietteria: Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it