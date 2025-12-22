Al Celebrazioni di Bologna arriva ‘Bubbles Revolution’ con Marco Zoppi e Rolanda

Annoverati tra i massimi esponenti mondiali della bubble art, Marco Zoppi e Rolanda portano sul palco del Teatro Celebrazioni di Bologna il loro acclamato show, Bubbles Revolution. Dopo aver toccato quasi 60 Paesi – da New York a Pechino, passando per Las Vegas, Madrid e Parigi – lo spettacolo approda nel capoluogo emiliano sabato 27 dicembre alle 17.30.

Bubbles Revolution è un’esperienza capace di incantare ed emozionare. In un perfetto equilibrio tra arte, magia e tecnologia, bolle giganti e luminose prendono vita in coreografie straordinarie. Il tutto è impreziosito da musiche avvolgenti e giochi di luce ricercati, che trasportano il pubblico in un’atmosfera onirica e senza tempo. Uno spettacolo immersivo unico nel suo genere, pensato per affascinare il pubblico di ogni età: un viaggio in una dimensione fantastica dove ogni limite svanisce, lasciando spazio alla pura immaginazione.

Info biglietti: Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it.