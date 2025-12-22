lunedì, 22 Dicembre 2025
8.1 C
Comune di Sassuolo
HomeAppuntamentiAl Celebrazioni di Bologna arriva 'Bubbles Revolution' con Marco Zoppi e Rolanda





Al Celebrazioni di Bologna arriva ‘Bubbles Revolution’ con Marco Zoppi e Rolanda

AppuntamentiBologna
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Annoverati tra i massimi esponenti mondiali della bubble art, Marco Zoppi e Rolanda portano sul palco del Teatro Celebrazioni di Bologna il loro acclamato show, Bubbles Revolution. Dopo aver toccato quasi 60 Paesi – da New York a Pechino, passando per Las Vegas, Madrid e Parigi – lo spettacolo approda nel capoluogo emiliano sabato 27 dicembre alle 17.30.

Bubbles Revolution è un’esperienza capace di incantare ed emozionare. In un perfetto equilibrio tra arte, magia e tecnologia, bolle giganti e luminose prendono vita in coreografie straordinarie. Il tutto è impreziosito da musiche avvolgenti e giochi di luce ricercati, che trasportano il pubblico in un’atmosfera onirica e senza tempo. Uno spettacolo immersivo unico nel suo genere, pensato per affascinare il pubblico di ogni età: un viaggio in una dimensione fantastica dove ogni limite svanisce, lasciando spazio alla pura immaginazione.

Info biglietti: Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it.

 

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.