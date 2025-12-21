Sassuolo, un successo l’edizione 2025 di ‘Natale in Ospedale’

Tante le persone che non hanno voluto mancare, domenica, all’appuntamento sassolese con il concerto di “Natale in Ospedale” edizione 2025. Artisti e musicisti del territorio, si sono riuniti nuovamente, dopo l’ultima edizione 2019 e lo stop seguito al covid, per una serata all’insegna della beneficenza e del divertimento: un momento di serenità, non solo per gli ospiti della struttura ma per tutta la comunità, anche in occasione del ventennale dell’Ospedale di Sassuolo.

A fare da contorno all’iniziativa, gli stand gastronomico del gruppo Alpini di San Michele e corner della Civ&Civ, allestiti nel piazzale antistante l’ingresso della struttura sanitaria. Il ricavato della serata viene devoluto all’Associazione Africa nel Cuore e alla Pediatria dell’ospedale.

L’evento, trasmesso in diretta da Linea Radio (FM 101.3 MHz), sarà replicato nel pomeriggio del giorno di Natale.