In Tangenziale a Bologna chiuso per 5 ore il tratto tra lo svincolo 2 Borgo Panigale e lo svincolo 3 Ramo Verde

BolognaViabilita'
Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 24 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 2 Borgo Panigale e lo svincolo 3 Ramo Verde, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 2 Borgo Panigale, percorrere la viabilità ordinaria: rotonda Benedetto Croce, viale Alcide De Gasperi, rotonda Fabio Taglioni, SP568 Persicetana ed entrare allo svincolo di San Giovanni in Persiceto, sul Ramo Verde.

 

















