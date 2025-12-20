Zelensky “Putin vuole decidere tutto da solo, serve una pace stabile”

sabato, 20 Dicembre 2025
Top news by Italpress
Tempo di lettura Less than 1 min.
KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Putin ha iniziato questa guerra e la sta prolungando per sottrarre i popoli alle decisioni sul destino dei paesi. Vuole decidere tutto da solo. Personalmente o con i suoi amici, proprio come lui. La guerra della Russia contro l’Ucraina è sempre stata ed è una guerra per qualcosa di più del territorio ucraino stesso. Ed è per questo che la Russia non si accontenterà mai di questo o quel pezzo di territorio se qualcuno le concede qualcosa”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, durante un incontro con i rappresentanti dei media insieme al primo ministro portoghese Luis Montenegro.
“Dobbiamo proteggere i principi fondamentali dell’Europa e della normale vita delle nazioni: indipendenza, sovranità e democrazia.
E tutto questo deve riflettersi nell’accordo sulla fine della guerra. E’ così che lavoriamo con i nostri partner, preparando l’accordo: lavoriamo attentamente su ogni punto, su ogni fase, per ottenere non un ‘concettò sulla divisione del territorio e delle risorse, ma un accordo su una pace stabile e duratura e su garanzie di sicurezza affidabili. Questo è il nostro obiettivo e sono grato a tutti coloro che contribuiscono a realizzarlo”, ha aggiunto.
(ITALPRESS).
Red IP

