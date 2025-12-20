Modena: aggressione in centro città, i Carabinieri arrestano quattro giovani

Nella serata del 15 dicembre 2025, nel centro cittadino di Modena, i Carabinieri della Stazione di Modena Viale Tassoni e della Sezione Radiomobile hanno tratto in arresto in flagranza di reato quattro giovani, ritenuti responsabili di una violenta aggressione ai danni di un passante.

L’intervento dei militari è avvenuto a seguito di una richiesta giunta al Numero Unico di Emergenza 112 ed ha consentito di bloccare gli autori, che si trovavano ancora sul luogo dei fatti.

I responsabili, due ragazzi poco più che maggiorenni e due minorenni, in evidente stato di alterazione dovuta all’abuso di bevande alcoliche, hanno dapprima provocato in modo del tutto pretestuoso un 29enne e l’hanno poi aggredito con pugni, calci e testate, arrivando infine a sottrargli lo zaino contenente denaro ed effetti personali.

Gli accertamenti dei Carabinieri hanno inoltre permesso di ricostruire le loro responsabilità in ordine a un’ulteriore aggressione, avvenuta nelle ore precedenti, presso il parco Novi Sad, ai danni di un altro passante.

Uno dei quattro fermati è stato trovato in possesso di un profumo rubato poco prima all’interno di un esercizio commerciale del centro. All’esito di perquisizione due degli indagati sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente, detenuta per uso personale.

La vittima dell’aggressione avvenuta in centro è stata trasportata presso il locale Policlinico ed è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni per le lesioni riportate.

Al termine delle formalità di rito, i maggiorenni sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Modena, mentre i minorenni sono stati accompagnati presso il Centro di Prima Accoglienza di Ancona.

Per i quattro, a seguito delle relative udienze di convalida, il G.I.P. ha confermato la misura cautelare del carcere e del collocamento in comunità.