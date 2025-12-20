sabato, 20 Dicembre 2025
8.1 C
Comune di Sassuolo
HomeSassuoloGiunte del Comune di Sassuolo e del Comune di Cento in riunione...





Giunte del Comune di Sassuolo e del Comune di Cento in riunione congiunta

Sassuolo
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Riunione di lavoro congiunta, giovedì, per le Giunte del Comune di Sassuolo e del Comune di Cento, improntata al confronto costruttivo e alla condivisione di esperienze amministrative.

L’incontro, che si è svolto nei locali del Municipio di Cento,  ha rappresentato un’importante occasione di dialogo istituzionale durante la quale sono state condivise buone pratiche già sperimentate nei rispettivi territori, approfondite nuove idee e affrontati temi strategici per lo sviluppo urbano e sociale delle comunità locali. Al centro del confronto, in particolare, lo scambio culturale tra Cento e Sassuolo, le Fiere d’Ottobre e quella di Cento, le possibilità di collaborazione in vista del Carnevale.

Ampio spazio è stato dedicato anche ai temi della partecipazione e degli strumenti comuni, con l’obiettivo di rafforzare il coinvolgimento della cittadinanza nei processi decisionali e di individuare modalità operative condivise che possano migliorare l’efficacia dell’azione amministrativa.

La riunione ha confermato il valore della collaborazione tra enti locali come leva per innovare le politiche pubbliche, valorizzare le competenze e costruire percorsi condivisi a beneficio dei territori.

















Direttore

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.