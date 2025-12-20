Giunte del Comune di Sassuolo e del Comune di Cento in riunione congiunta

Riunione di lavoro congiunta, giovedì, per le Giunte del Comune di Sassuolo e del Comune di Cento, improntata al confronto costruttivo e alla condivisione di esperienze amministrative.

L’incontro, che si è svolto nei locali del Municipio di Cento, ha rappresentato un’importante occasione di dialogo istituzionale durante la quale sono state condivise buone pratiche già sperimentate nei rispettivi territori, approfondite nuove idee e affrontati temi strategici per lo sviluppo urbano e sociale delle comunità locali. Al centro del confronto, in particolare, lo scambio culturale tra Cento e Sassuolo, le Fiere d’Ottobre e quella di Cento, le possibilità di collaborazione in vista del Carnevale.

Ampio spazio è stato dedicato anche ai temi della partecipazione e degli strumenti comuni, con l’obiettivo di rafforzare il coinvolgimento della cittadinanza nei processi decisionali e di individuare modalità operative condivise che possano migliorare l’efficacia dell’azione amministrativa.

La riunione ha confermato il valore della collaborazione tra enti locali come leva per innovare le politiche pubbliche, valorizzare le competenze e costruire percorsi condivisi a beneficio dei territori.