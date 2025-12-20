Formigine: i Carabinieri sequestrano attrezzatura da lavoro di sospetta provenienza

Un furgone carico di attrezzature da lavoro di sospetta provenienza furtiva è stato intercettato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo nel corso di un controllo del territorio eseguito nella mattinata del 19 dicembre, in località Ponte Fossa di Formigine.
All’interno del mezzo, i militari hanno rinvenuto macchinari e utensili professionali.
Il conducente, un 51enne residente nel modenese, non è stato in grado di fornire giustificazioni attendibili circa la provenienza del materiale, che è stato quindi sottoposto a sequestro.
L’uomo è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Modena per il reato di ricettazione.
Nel dettaglio sono stati rinvenuti e sequestrati:
- 1 trattorino rasaerba con cestello;
- 1 motozappa / trattore a due ruote con fresa;
- 3 compressori d’aria;
- 4 motoseghe;
- 3 decespugliatori professionali;
- 1 tagliasiepi;
- 2 soffiatori a scoppio;
- trapani, avvitatori, flessibili e smerigliatrici;
- batterie e caricabatterie per utensili elettrici.
Tutte le attrezzature sequestrate sono attualmente custodite a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
Le indagini sono in corso per ricostruire la provenienza del materiale ed individuare i legittimi proprietari dei beni.