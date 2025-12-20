sabato, 20 Dicembre 2025
8.1 C
Comune di Sassuolo
HomeCronacaFormigine: i Carabinieri sequestrano attrezzatura da lavoro di sospetta provenienza





Formigine: i Carabinieri sequestrano attrezzatura da lavoro di sospetta provenienza

CronacaFormigineIn evidenza
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Un furgone carico di attrezzature da lavoro di sospetta provenienza furtiva è stato intercettato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo nel corso di un controllo del territorio eseguito nella mattinata del 19 dicembre, in località Ponte Fossa di Formigine.

All’interno del mezzo, i militari hanno rinvenuto macchinari e utensili professionali.

Il conducente, un 51enne residente nel modenese, non è stato in grado di fornire giustificazioni attendibili circa la provenienza del materiale, che è stato quindi sottoposto a sequestro.

L’uomo è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Modena per il reato di ricettazione.

Nel dettaglio sono stati rinvenuti e sequestrati:

  • 1 trattorino rasaerba con cestello;
  • 1 motozappa / trattore a due ruote con fresa;
  • 3 compressori d’aria;
  • 4 motoseghe;
  • 3 decespugliatori professionali;
  • 1 tagliasiepi;
  • 2 soffiatori a scoppio;
  • trapani, avvitatori, flessibili e smerigliatrici;
  • batterie e caricabatterie per utensili elettrici.

Tutte le attrezzature sequestrate sono attualmente custodite a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le indagini sono in corso per ricostruire la provenienza del materiale ed individuare i legittimi proprietari dei beni.

 

















Direttore

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.