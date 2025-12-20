Castelnovo Monti: momenti di grande emozione per il Brindisi dello sport 2025 dedicato ad esempi di etica sportiva

Quest’anno è tornato ad essere celebrato un momento importante a Castelnovo prima delle Festività natalizie: il Brindisi dello sport, il momento in cui Amministrazione comunale e società sportive si incontrano non solo per un’occasione di convivialità e per farsi gli auguri, ma anche per confrontarsi sui passi avanti che sta compiendo quello che è diventato un asset fondamentale del paese e del territorio, in termini economici ma anche sociali: lo sport appunto.

E quest’anno si è scelto di dare un taglio nuovo all’evento: se nelle edizioni precedenti venivano valorizzati i risultati sportivi ottenuti da squadre e singoli atleti, quest’anno si è deciso di porre l’attenzione su un aspetto diverso: lo sport come portatore di valori educativi, di crescita, di convivenza civile, di accoglienza e inclusione. Concetti riassunti nel premio Etica dello sport 2025. Le società sportive hanno segnalato diverse esperienze legate a questi ideali, tutte davvero molto belle. Per presentarle, al centro sportivo Onda della Pietra, sono intervenuti il Sindaco di Castelnovo Monti Emanuele Ferrari e l’Assessore allo Sport Carlo Boni. Quest’ultimo ha sottolineato come “il 2025 sia stato un anno straordinario nell’ambito dei progetti Castelnovo paese per lo Sport, culminati con l’arrivo in paese della tappa del Giro d’Italia lo scorso 21 maggio”, ed ha ringraziato tutte le società senza le quali questi risultati non sarebbero stati possibili. Sono poi seguite le consegne di attestati a sportivi e dirigenti individuati dalle società stesse, intervallate da due momenti musicali a cura dei fisarmonicisti Mirko Ferrarini, Matilde Mazzacani e Stefano Rosati. Infine, con la partecipazione delle ragazze della nazionale di Futsal della Federazione Sport Sordi Italia, in ritiro a Castelnovo in questi giorni ed ospiti dell’evento, sono stati consegnati i tre Premi Etica dello Sport 2025, assegnati ad altrettante situazioni ritenute particolarmente meritorie. A consegnare le pergamene è stata la capitana della nazionale di Futsal, Carla Santini, insieme a Carlo Boni.

I premiati sono stati Mattia Zannoni, atleta del Circolo Tennis Appennino, protagonista di un gesto di sportività che gli è valso il premio fair play nell’ambito del torneo nazionale Trophy FITP Kinder del giugno 2025. In una giornata afosa di sole battente il suo avversario che aveva vinto il primo set per 6-2 si è sentito male sul punteggio di 5-5 del secondo parziale. Le sue cure si sono prolungate oltre il tempo consentito da regolamento e l’arbitro avrebbe avuto modo di sancire il ritiro dell’avversario, ma Mattia ha insistito per aspettare. Così è stato ed alla fine ha vinto il suo avversario; Nicolò Zannini, nuotatore dell’Onda della Pietra, giovane non vedente che esprime felicità in acqua e diventa esempio di impegno e dedizione allo sport per tutti i suoi compagni; Laura Origliani, istruttrice dell’associazione Fa.Ce di Castelnovo, per avere dimostrato che dietro a quelli che a volte chiamiamo “limiti” ci sono in realtà grandi risorse. Per le capacità di vedere oltre le disabilità e di concentrarsi sulle abilità e così aver fatto emergere il potenziale dei ragazzi. Per aver creato un ambiente inclusivo e stimolante e una squadra unita.

Gli altri esempi segnalati e premiati con un attestato sono stati per la società Appennino Volley Team l’allenatore Stefano Fornasari; per Centro Danza Appennino la ballerina Marzia Deiana; per il Tennis Tavolo Bismantova l’atleta e dirigente Tiziano Scaruffi; per la Felinese Asd Goffredo Ricci, per l’Atletica Castelnovo Monti Sandro Tincani, per l’Atletic Progetto Montagna Ermanno Tognetti, per il Cai Bismantova Romano Marchi, per l’Università del Pedale Gianni Leurini e Mario Zanni, per la Polisportiva Quadrifoglio Francesco Grasso, per la LG Basket Barbara Baroncini e Claudio Attolini, per il Motoracing Felina Samuele Martinelli, per i Briganti a 6 zampe Erica Tarabelloni e il suo cane Pixel. Ringraziate anche le società sportive Polisportiva Gatta, Stone Trail Team, Sci Club Bismantova, Danza Arcobaleno, ASD Felina, La Pietra Lago di Virola, Olimpia Fitness e Ultra trail Onda della Pietra.

Poi in chiusura, foto di gruppo e rinfresco degli auguri, per ripartire con tante altre sfide nel 2026.