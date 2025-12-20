Bologna: tram, via Indipendenza riaprirà il 23 dicembre

Terminati i lavori di posa delle rotaie del tram e di pavimentazione, si stanno effettuando in queste ore gli ultimi ritocchi e martedì 23 dicembre via Indipendenza, come previsto, verrà restituita interamente alla città: da via Rizzoli/Ugo Bassi ai viali.

Dopo l’assaggio del 5 dicembre, quando era stato riaperto un primo tratto pedonale di circa 300 metri compreso da via Goito a via Righi, da martedì i bolognesi potranno scoprire la nuova via Indipendenza completamente riqualificata dai lavori del tram.

Come annunciato tutta via Indipendenza, dall’incrocio Rizzoli/Ugo Bassi a via Righi/de’ Falegnami, sarà percorribile esclusivamente da pedoni e ciclisti e – quando entrerà in funzione – dal tram.

Il tratto di via Indipendenza a nord di via Irnerio sarà invece organizzato con una corsia di marcia veicolare a senso unico da via Irnerio verso i viali e via Matteotti, la sede tranviaria bidirezionale a uso riservato e una pista ciclabile sul lato ovest della strada, che potrà essere percorsa dai ciclisti in direzione del centro di Bologna.

Nell’ultima fase dei lavori, prima dell’avvio del tram, verranno realizzate le pensiline delle fermate con i relativi impianti tecnologici.