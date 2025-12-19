venerdì, 19 Dicembre 2025
Venticinque borse di studio per gli studenti di Maranello

Cerimonia alla Biblioteca Mabic con ragazzi e ragazze

Venticinque borse di studio per altrettanti studenti di Maranello particolarmente meritevoli: il Comune di Maranello continua a sostenere i ragazzi e le ragazze nel loro percorso educativo con l’assegnazione di nuove borse di studio.

I riconoscimenti agli studenti delle scuole superiori sono stati consegnati dal Sindaco Luigi Zironi e dall’Assessora all’Istruzione Laura Costi in un incontro con gli studenti e le loro famiglie presso la Biblioteca Mabic. Le borse di studio sono state assegnate a venticinque studenti residenti a Maranello che nell’anno scolastico 2024/2025 hanno frequentato le scuole secondarie di secondo grado, statali o paritarie, compresi i corsi serali.

















