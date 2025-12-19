Raccolta supplementare dei rifiuti per il territorio di Casalgrande fino al 9 di gennaio

Un servizio supplementare di raccolta dei rifiuti che prevede lo svuotamento dei cassonetti stradali di plastica, carta e indifferenziato una volta in più a settimana fino al 9 gennaio.

Passando quindi, da due a tre.

È quanto ha disposto l’Amministrazione comunale di Casalgrande, sempre estremamente attenta al contrasto del degrado urbano e dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti, in accordo con Iren.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di ridurre al minimo i possibili disagi durante il periodo natalizio, una fase dell’anno in cui la produzione di rifiuti aumenta in maniera significativa a causa delle festività, delle maggiori occasioni di consumo e della presenza di imballaggi.

“Voglio innanzitutto ringraziare Iren per la collaborazione e la disponibilità ad aumentare il numero degli scarichi dei cassonetti in un periodo particolarmente delicato dal punto di vista della produzione di pattume”, sottolinea il Sindaco di Casalgrande, Giuseppe Daviddi.

“D’altra parte – prosegue il Primo Cittadino – mi rivolgo direttamente alla cittadinanza nel chiedere la massima collaborazione e senso civico nel mettere in pratica le corrette modalità di conferimento dei rifiuti negli appositi cassonetti, compattando e riducendo al minimo il volume degli stessi per poi conferirli negli appositi cassonetti. Inoltre chiediamo che, in presenza di un cassonetti stradale pieno, NON VENGANO DEPOSITATI I RIFIUTI PER TERRA, come purtroppo già avvenuto, riscontrato e sanzionato nelle scorse settimane: i rifiuti lasciati in quel modo non verranno raccolti. È invece necessario spostarsi verso un’altra batteria di cassonetti disponibile oppure attendere il successivo svuotamento”.

“Se ciascuno di noi compie la propria piccola parte – conclude il Sindaco – potremo fare qualcosa di importante per l’ambiente e, soprattutto, per il nostro Comune e per i nostri concittadini, contrastando situazioni di degrado e comportamenti scorretti cui abbiamo assistito nelle settimane passate e che mi auguro di non dover più rivedere. Grazie davvero a tutta la cittadinanza di Casalgrande per la collaborazione che non mancherà di certo”.