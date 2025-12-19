venerdì, 19 Dicembre 2025
Onorificenza per l’ex Vicario del Questore di Reggio dott. Cesare Capocasa

Reggio Emilia
Tempo di lettura 2 min.
Nella giornata di ieri, 18 dicembre 2025, il Prefetto di Ancona Maurizio Valiante ha consegnato, presso il Palazzo del Governo – Sede della Prefettura, nel corso di una solenne cerimonia alla presenza delle massime Autorità civili e militari del territorio, le onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, conferite con Decreto del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 2025 a cittadini che si sono distinti per particolari meriti morali, professionali e culturali, rendendo un contributo significativo alla crescita civile, sociale e istituzionale del Paese.

La giornata si è articolata in due distinti momenti istituzionali, entrambi caratterizzati da un elevato valore simbolico. In particolare, nella serata, in occasione del tradizionale scambio di auguri con i rappresentanti delle istituzioni del territorio, il Prefetto di Ancona ha conferito, con sentimenti di profonda gratitudine e riconoscenza, il titolo di Grande Ufficiale dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” al Questore di Ancona, Dott. Cesare Capocasa, Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza, già Commendatore dal 2 giugno 2014, quale riconoscimento dell’eccellente e qualificato lavoro svolto nella provincia di Ancona e del servizio di altissimo profilo reso in favore della collettività e delle istituzioni.

Nel corso del suo intervento, il Prefetto Maurizio Valiante ha manifestato grande soddisfazione per l’operato del Questore di Ancona, definendolo autorevole e autentico servitore dello Stato, capace di esprimere, attraverso l’azione quotidiana, un esempio concreto di dedizione, senso del dovere e spirito di servizio.

A margine delle cerimonie svoltesi nella giornata di ieri, il Prefetto di Ancona Maurizio Valiante ha rinnovato il proprio sentito ringraziamento agli insigniti a nome dello Stato, sottolineando come le loro storie personali e professionali costituiscano un patrimonio di straordinario valore per l’intera comunità e ribadendo che la Repubblica si fonda, in maniera essenziale, sull’esempio di donne e uomini che, con discrezione, competenza e profondo spirito di servizio, contribuiscono quotidianamente a renderla più giusta, più solidale e più vicina ai cittadini.

Il Dott. Cesare Capocasa, Questore di Ancona, Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza, originario di San Benedetto del Tronto, che in passato ha avuto diversi incarichi a Reggio Emilia come Vice-Direttore della Scuola Allievi Agenti, Dirigente della Squadra Mobile, Dirigente del Reparto Prevenzione Crimine, Dirigente della Divisione Anticrimine e, successivamente, come Vicario del Questore di Reggio Emilia., è stato insignito dell’Alta Onorificenza di Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana con la seguente motivazione:

Attuale Questore di Ancona, il Dott. Cesare Capocasa, laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Macerata, vanta una lunga e prestigiosa carriera nella Polizia di Stato, iniziata nel 1988 come Vice Commissario. Ha ricoperto incarichi di rilievo presso numerose Questure, tra cui Reggio Emilia, Brescia, Imperia e Ferrara, distinguendosi per competenza, senso dello Stato e profonda dedizione al servizio pubblico. Dal 2023 è Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza”.

 

















