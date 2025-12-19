Onorificenza per l’ex Vicario del Questore di Reggio dott. Cesare Capocasa

Nella giornata di ieri, 18 dicembre 2025, il Prefetto di Ancona Maurizio Valiante ha consegnato, presso il Palazzo del Governo – Sede della Prefettura, nel corso di una solenne cerimonia alla presenza delle massime Autorità civili e militari del territorio, le onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, conferite con Decreto del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 2025 a cittadini che si sono distinti per particolari meriti morali, professionali e culturali, rendendo un contributo significativo alla crescita civile, sociale e istituzionale del Paese.

La giornata si è articolata in due distinti momenti istituzionali, entrambi caratterizzati da un elevato valore simbolico. In particolare, nella serata, in occasione del tradizionale scambio di auguri con i rappresentanti delle istituzioni del territorio, il Prefetto di Ancona ha conferito, con sentimenti di profonda gratitudine e riconoscenza, il titolo di Grande Ufficiale dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” al Questore di Ancona, Dott. Cesare Capocasa, Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza, già Commendatore dal 2 giugno 2014, quale riconoscimento dell’eccellente e qualificato lavoro svolto nella provincia di Ancona e del servizio di altissimo profilo reso in favore della collettività e delle istituzioni.

Nel corso del suo intervento, il Prefetto Maurizio Valiante ha manifestato grande soddisfazione per l’operato del Questore di Ancona, definendolo autorevole e autentico servitore dello Stato, capace di esprimere, attraverso l’azione quotidiana, un esempio concreto di dedizione, senso del dovere e spirito di servizio.

A margine delle cerimonie svoltesi nella giornata di ieri, il Prefetto di Ancona Maurizio Valiante ha rinnovato il proprio sentito ringraziamento agli insigniti a nome dello Stato, sottolineando come le loro storie personali e professionali costituiscano un patrimonio di straordinario valore per l’intera comunità e ribadendo che la Repubblica si fonda, in maniera essenziale, sull’esempio di donne e uomini che, con discrezione, competenza e profondo spirito di servizio, contribuiscono quotidianamente a renderla più giusta, più solidale e più vicina ai cittadini.

Il Dott. Cesare Capocasa, Questore di Ancona, Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza, originario di San Benedetto del Tronto, che in passato ha avuto diversi incarichi a Reggio Emilia come Vice-Direttore della Scuola Allievi Agenti, Dirigente della Squadra Mobile, Dirigente del Reparto Prevenzione Crimine, Dirigente della Divisione Anticrimine e, successivamente, come Vicario del Questore di Reggio Emilia., è stato insignito dell’Alta Onorificenza di Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana con la seguente motivazione:

“Attuale Questore di Ancona, il Dott. Cesare Capocasa, laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Macerata, vanta una lunga e prestigiosa carriera nella Polizia di Stato, iniziata nel 1988 come Vice Commissario. Ha ricoperto incarichi di rilievo presso numerose Questure, tra cui Reggio Emilia, Brescia, Imperia e Ferrara, distinguendosi per competenza, senso dello Stato e profonda dedizione al servizio pubblico. Dal 2023 è Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza”.