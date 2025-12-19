Incidente con feriti sul cavalcavia in strada Bellaria

Poco prima delle 22, le squadre dei Vigili del Fuoco di Modena sono intervenute d’urgenza in strada Bellaria, sul cavalcavia che sovrasta l’autostrada A1, a seguito di un incidente stradale.

Il sinistro ha coinvolto quattro autovetture. All’arrivo dei soccorsi, la situazione appariva critica: due persone erano rimaste incastrate all’interno degli abitacoli.

I Vigili del Fuoco hanno operato con cesoie e divaricatore idraulico per tagliare le strutture dei veicoli, riuscendo ad estrarre i feriti in sicurezza. Una volta liberate, le due persone sono state immediatamente affidate alle cure dei sanitari del 118, presenti sul posto per il successivo trasporto in ospedale.

Le operazioni di messa in sicurezza dell’area e dei veicoli coinvolti sono terminate poco dopo. Sul posto sono intervenute anche le Forze dell’Ordine per i rilievi di rito e la gestione della viabilità.