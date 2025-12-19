sabato, 20 Dicembre 2025
8.1 C
Comune di Sassuolo
HomeCronacaIncidente con feriti sul cavalcavia in strada Bellaria





Incidente con feriti sul cavalcavia in strada Bellaria

CronacaIn evidenza ModenaModena
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Poco prima delle 22, le squadre dei Vigili del Fuoco di Modena sono intervenute d’urgenza in strada Bellaria, sul cavalcavia che sovrasta l’autostrada A1, a seguito di un  incidente stradale.

Il sinistro ha coinvolto quattro autovetture. All’arrivo dei soccorsi, la situazione appariva critica: due persone erano rimaste incastrate all’interno  degli abitacoli.

I Vigili del Fuoco hanno operato con cesoie e divaricatore idraulico per tagliare le strutture dei veicoli, riuscendo ad estrarre i feriti in sicurezza. Una volta liberate, le due persone sono state immediatamente affidate alle cure dei sanitari del 118, presenti sul posto per il successivo trasporto in ospedale.

Le operazioni di messa in sicurezza dell’area e dei veicoli coinvolti sono terminate poco dopo. Sul posto sono intervenute anche le Forze dell’Ordine per i rilievi di rito e la gestione della viabilità.

















Direttore

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.