Il sindaco Massari e l’assessora Rabitti hanno incontrato ospiti e personale dei servizi socio-sanitari per gli auguri di Natale

Il sindaco Marco Massari e l’assessora alla Cura delle persone Annalisa Rabitti hanno fatto visita questa mattina ad alcune strutture socio-sanitarie del territorio per porgere agli ospiti delle strutture e al personale gli auguri della città in occasione delle feste natalizie e di fine anno.

La visita ha preso il via dalla casa residenza Villa Le Mimose, che ospita 64 anziani non autosufficienti, e dagli appartamenti protetti collegati alla struttura, al cui interno risiedono 16 persone. Ad accompagnare sindaco e assessora c’erano la presidente di Asp “Reggio Emilia città delle persone” Mariella Martini, i dirigenti di Asp Alessandra Sazzi e Teodoro Vetrugno, la responsabile della Casa residenza e degli appartamenti protetti Villa Le Mimose Maria Sole Bonvicini e il personale del Polo Territoriale Sud. Erano inoltre presenti alcuni rappresentanti delle associazioni che collaborano alla progettualità sviluppate all’interno degli appartamenti, e in particolare i referenti di Emmaus, Aima, Auser, Filef e Spi.

Successivamente sindaco e assessora hanno fatto visita al Villaggio Dossetti per incontrare le persone seguite dal Servizio minorenni, disabili e progetti di transizione verso l’autonomia, diretto da Lucia Bellotto. La visita si è conclusa presso la sede dell’Associazione G.a.s.t., che si occupa di educazione e inclusione per le persone con disabilità attraverso lo sport e che collabora con il Comune di Reggio Emilia nell’ambito del progetto “Reggio Emilia città senza barriere”.

“Come ogni anno a Natale, vogliamo portare un saluto della città e dell’Amministrazione alle persone più fragili e alle persone anziane che scelgono di affidarsi ai nostri servizi: un saluto tutt’altro di circostanza, e che ogni volta ci restituisce sorrisi, abbracci e calore– hanno detto il sindaco Massari e l’assessora Rabitti – Un grandissimo grazie va in particolare alle operatrici e agli operatori che, con il loro impegno, la loro umanità e competenza, rappresentano il cuore pulsante dei nostri servizi e che ogni giorno svolgono un lavoro importantissimo, che è quello della cura. Il welfare e la cura delle persone rappresentano un ambito di primo piano su cui questa Amministrazione vuole continuare a investire per far sì che i nostri servizi siano sempre di altissima qualità e attenti ai bisogni e alle necessità di tutte e tutti”.