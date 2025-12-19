I Carabinieri del TPC restituiscono una statuetta etrusca al Museo Civico Archeologico di Bologna

Questa mattina, nella Sala Conferenze del Museo Civico Archeologico di Bologna il Comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Bologna ha consegnato alla Direttrice del Museo una statuetta in bronzo raffigurante un guerriero etrusco, parziale provento del furto perpetrato in danno del Museo Civico Archeologico di Bologna e denunciato in data 30 ottobre 1963.

La cerimonia si è svolta alla presenza delle Autorità civili e militari della provincia di

Bologna.

Il recupero del prezioso e raro manufatto è avvenuto grazie alla consolidata cooperazione

tra gli Uffici di Polizia esteri e i militari in servizio nelle sedi del Comando Carabinieri Tutela

Patrimonio Culturale dislocate sul territorio nazionale. Nel caso di specie, l’attività è stata

seguita congiuntamente con l’Ufficio del Procuratore Distrettuale di New York e la

Homeland Security Investigations statunitense. Le predette autorità estere hanno informato il Comando Carabinieri TPC dell’avvenuto recupero così da poter predisporre il rimpatrio per

la restituzione all’Italia dei beni archeologici, provento di scavi illeciti, ricettazione ed

esportazione illecita ai danni dello Stato italiano.

Il sodalizio criminale ha avuto inizio con diversi soggetti italiani, già interessati da attività di indagine, che si affidavano a bande di tombaroli per saccheggiare siti archeologici nazionali accuratamente scelti e non sufficientemente sorvegliati. Dopo averli saccheggiati, i trafficanti facevano in modo che i reperti venissero puliti, restaurati e forniti di una falsa provenienza, prima di metterli in vendita presso case d’asta, istituzioni museali e gallerie di tutto il mondo.

A conclusione delle complesse attività di riscontro eseguite dai Carabinieri del Comando

Tutela Patrimonio Culturale, è stato possibile accertare la corrispondenza tra la statuetta in

bronzo del guerriero etrusco, localizzata nel territorio degli Stati Uniti d’America, e quella

oggetto del furto in danno del Museo Civico Archeologico di Bologna, consentendo in tal

modo il recupero e la restituzione al Museo per la pubblica fruizione del manufatto.