É nata EMI: la mutua multisettore di Emil Banca

Negli ultimi anni, il tradizionale rapporto tra soci e BCC è cambiato: i più giovani faticano a riconoscersi nei modelli associativi di una volta, il senso di appartenenza tende a indebolirsi e la partecipazione si frammenta. Non si tratta di disinteresse, ma di nuove modalità di vivere la relazione con le organizzazioni.

È in questo scenario che Emil Banca, la Banca di Credito Cooperativo del Gruppo Bcc Iccrea attiva in tutta Emilia, ha scelto di rigenerare il patto cooperativo, ampliando i propri servizi extra bancari e aprendoli a spazi di coinvolgimento più attuali, dinamici e vicini ai bisogni reali delle persone.

EMI Ets, associazione iscritta al Registro Unico del Terzo Settore, è nata lo scorso 24 settembre proprio per rispondere a questi cambiamenti, con l’obbiettivo di offrire ai soci e ai clienti di Emil Banca, che ne è socio fondatore e sostenitore, uno strumento di welfare che li affianchi in tutte le fasi della vita dando loro opportunità diverse.

EMI Ets, che sarà attiva a partire da gennaio 2026, è una mutua multisettore che si occuperà di salute, sociale e cultura. In ambito sanitario erogherà rimborsi fino al 40% su visite mediche specialistiche, esami clinici e diagnostici, trattamenti fisioterapici e cure termali, senza trascurare il benessere degli animali d’affezione.

In ambito sociale darà sussidi alle giovani famiglie in caso di nascita o adozione di un figlio, per l’iscrizione dei minori al primo anno di tutti i cicli scolastici e ad attività sportive e culturali.

I giovani associati tra i 18 e i 35 anni, invece, potranno contare su un aiuto per la propria formazione universitaria grazie ai sussidi per l’iscrizione ad un ciclo di studi o in caso di raggiungimento del massimo dei voti al conseguimento del diploma e della laurea.

L’ambito ricreativo sarà, infine, dedicato a gite in Europa e al di fuori dei confini europei, alla partecipazione a concerti, spettacoli teatrali e comprenderà tantissime agevolazioni per visitare mostre, musei e partecipare ad attività ludiche adatte a tutte le età. Un calendario in continua evoluzione che potrà contare sulla virtuosa partnership mutualistica di tutte le realtà attive nei vari ambiti di intervento della Mutua che hanno aderito al progetto riconoscendo scontistiche ad hoc agli associati di EMI.

“La scelta di creare una Mutua multisettore risponde all’esigenza della nostra Banca di diversificare gli ambiti di intervento in campo extra bancario (salute, welfare familiare, formazione, cultura, tempo libero) per intercettare bisogni diversi nelle diverse fasi della vita e portare la Banca dentro la quotidianità delle persone”, commenta il Presidente Gian Luca Galletti. “Questo ci permetterà di ricostruire un legame identitario forte, fondato non solo sui valori ma su esperienze concrete, condivise e percepite come utili. Come Emil Banca abbiamo deciso di scommettere su questo progetto perché riteniamo che offrendo risparmi diretti e accesso agevolato a servizi di qualità, EMI sarà, tra l’altro, in grado di restituire visibilità e valore, anche in termini economici, alle attività presenti sui nostri territori”.