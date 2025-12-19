Due giorni di eventi a Reggio Emilia per la Giornata nazionale della bandiera

Il 7 gennaio la lectio magistralis dello scrittore e giornalista. L’8 la fiaccola olimpica passa in città nella sua corsa verso i giochi di Milano-Cortina. Allo IAT-R la distribuzione di bandiere per commercianti e cittadini.

Reggio Emilia si appresta a festeggiare il 229esimo anniversario della nascita del Tricolore con un doppio appuntamento pensato per celebrare la bandiera nazionale, simbolo di libertà, unità e partecipazione, strettamente legato alla storia della città e dell’intero Paese, da quando il 7 gennaio 1797 il Parlamento della Repubblica Cispadana riunito a Reggio Emilia lo adottò come vessillo ufficiale.

Mercoledì 7 gennaio 2026 sarà ospite in città lo scrittore e giornalista Corrado Augias che terrà una lectio magistralis sul tema dell’identità nazionale nel mondo contemporaneo. Mentre giovedì 8 gennaio, la città del Tricolore accoglierà la staffetta olimpica dei giochi invernali Milano-Cortina che passerà in città, per poi proseguire il suo lungo viaggio attraverso il Paese.

In attesa della festa, la città si prepara a celebrare il Tricolore in maniera diffusa. L’Amministrazione comunale ha avviato in questi giorni la distribuzione di bandiere da esporre nelle vetrine e negli spazi esterni degli esercizi commerciali del centro storico per rinnovare il legame profondo tra la città e il Tricolore. L’invito ad addobbare la città è rivolto anche ai cittadini che possono ritirare presso lo IAT-R (Ufficio informazioni e accoglienza turistica di via Farini) bandiere Tricolore da esporre alle finestre o da sventolare in occasione della Festa del 7 gennaio.

7 GENNAIO – Il programma della festa annuale del Tricolore prevede, subito dopo la sonata a distesa della Campana civica intorno alle ore 9.30, in piazza Prampolini la cerimonia di apertura delle Celebrazioni con gli Onori militari, l’Alzabandiera e l’esecuzione dell’Inno nazionale.

A seguire, in Sala del Tricolore (ingresso a invito), intervento di saluto del sindaco Marco Massari con la partecipazione di quattro nuovi cittadini che nell’anno appena concluso hanno ottenuto la cittadinanza italiana. Prevista inoltre la consegna della Costituzione Italiana a delegazioni di studenti in rappresentanza delle scuole reggiane.

Alle ore 11 circa al Teatro Municipale Romolo Valli, gli interventi del sindaco Marco Massari, del presidente della Provincia Giorgio Zanni, del presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale. Seguirà la lectio magistralis di Corrado Augias. La cerimonia si concluderà con l’esibizione “Rhapsody in Blue” del Centro coreografico nazionale Aterballetto.

Nei prossimi giorni saranno rese note le modalità di prenotazione per i cittadini che volessero partecipare.

8 GENNAIO – C’è dunque anche la città del Tricolore, Reggio Emilia, tra le città attraversate dal viaggio che la Fiamma Olimpica compie attraverso il territorio italiano in occasione dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Dopo l’accensione ufficiale in Grecia, ad Olimpia, e l’approdo a Roma lo scorso 4 dicembre, la fiaccola ha iniziato il suo viaggio che durerà 63 giorni fino all’inaugurazione dei giochi il 6 febbraio 2026.

La staffetta olimpica attraverserà la nostra città giovedì 8 gennaio nella fascia oraria 15.30 – 16.30, portata da 20 tedofori che si alterneranno su un percorso cittadino di circa 4 chilometri. Arriverà in città provenendo da Modena, percorrerà la via Emilia e arriverà in piazza Prampolini dove si svolgerà una breve cerimonia di saluto e i tedofori saranno accolti dal sindaco Marco Massari e dall’assessora allo sport Stefania Bondavalli. Quindi la staffetta proseguirà lungo la via Emilia in direzione Parma.