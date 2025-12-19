venerdì, 19 Dicembre 2025
Domenica 21/12 edizione 2025 di “Natale in Ospedale”

Domenica 21 dicembre dalle ore 18 torna “Natale in Ospedale” edizione 2025: artisti e musicisti del territorio per una serata all’insegna della beneficenza e del divertimento. Con stand gastronomico del gruppo Alpini di San Michele e corner della Civ&Civ nel piazzale antistante l’ingresso della struttura sanitaria.

Il ricavato della serata sarà devoluto all’Ass. Africa nel Cuore e alla Pediatria dell’ospedale.

L’evento sarà trasmesso in diretta su Linea Radio  FM 101.3 MHz e replicato nel pomeriggio del giorno di Natale.

