Casalgrande, denunciato dalla Polizia locale per atti osceni al parco

Un uomo di 62 anni residente a Casalgrande, è stato denunciato dalla Polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia alla Procura della Repubblica di Reggio, per atti osceni compiuti in presenza di minori al Parco del Liofante di Salvaterra.

I fatti risalgono alle scorse settimane, quando una chiamata alla centrale operativa della Polizia Locale dell’Unione Tresinaro Secchia ha permesso agli agenti di giungere tempestivamente al Parco del Liofante, dove l’uomo è stato individuato anche grazie ad alcuni cittadini che avevano assistito alla scena. Una volta identificato e incalzato, il 62enne ha ammesso di essersi masturbato all’interno del parco in presenza di minori. Gli agenti, dopo aver ascoltato anche diversi testimoni, hanno successivamente approfondito le indagini anche attraverso i social, scoprendo alcuni post che segnalavano un fatto analogo avvenuto poco prima in località Villalunga.

Dagli accertamenti eseguiti, anche quell’episodio è stato ricondotto alla stessa persona, pertanto e il 62enne è stato deferito all’autorità giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Reggio Emilia, diretta dal procuratore Calogero Gaetano Paci, per atti osceni nella fattispecie aggravata dalla presenza di minori.