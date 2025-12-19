venerdì, 19 Dicembre 2025
Bilancio, la dichiarazione del sindaco Matteo Lepore

Bologna
Garantiti i servizi per cittadini e famiglie senza aumentare le tariffe

Con il voto di oggi abbiamo approvato un bilancio importante, che riesce a garantire i servizi per cittadini e famiglie senza aumentare le tariffe. Questo, nonostante i tagli agli Enti locali del Governo, che hanno richiesto uno sforzo significativo per mantenere gli impegni su capitoli essenziali come il welfare, l’educazione e la casa. Siamo orgogliosi di questo risultato e voglio ringraziare i dipendenti comunali, la giunta e in particolare l’Assessora al Bilancio Roberta Li Calzi, le consigliere e i consiglieri comunali. Siamo ora al lavoro per mettere a punto la misura sul ceto medio annunciata nei mesi scorsi, che verrà presentata all’inizio dell’anno prossimo e che consentirà ai bolognesi di avere un sostegno concreto, in un momento nel quale i salari non sono sufficienti a sostenere il costo della vita.

















