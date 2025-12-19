venerdì, 19 Dicembre 2025
Anas, siglato l'accordo per il rinnovo del contratto 2025 – 2027

Top news by Italpress
Anas, siglato l’accordo per il rinnovo del contratto 2025 – 2027

ROMA (ITALPRESS) – E’ stato siglato l’accordo per il rinnovo del contratto per i dipendenti delle Società del Gruppo Anas valido per il triennio 2025-2027.
L’intesa introduce importanti innovazioni normative e gestionali, volte ad accompagnare l’azienda nel percorso di trasformazione digitale e a sostenerne gli obiettivi strategici. L’aggiornamento contrattuale rafforza l’efficienza operativa e le competenze interne, elementi cardine per l’attuazione del piano di manutenzione e sviluppo della rete stradale nazionale.
“Esprimo profonda soddisfazione per la firma – ha dichiarato Claudio Andrea Gemme, Amministratore Delegato di Anas – Questo risultato, rappresenta un passaggio fondamentale per il consolidamento dell’azienda e per la valorizzazione del nostro capitale umano. Il nuovo contratto introduce elementi fortemente innovativi, pensati per dotare Anas degli strumenti necessari ad affrontare le sfide strategiche dei prossimi anni.
L’intesa si inserisce perfettamente nel percorso di trasformazione che abbiamo intrapreso, in piena coerenza con gli obiettivi di sviluppo e sostenibilità definiti nel nostro Piano Industriale. Attenzione puntata sull’innovazione tecnologica e sul potenziamento dei processi di digitalizzazione. Questi pilastri, integrati con una moderna organizzazione del lavoro e con la competenza dei nostri professionisti, costituiscono la leva principale per garantire l’efficienza nella gestione, nella manutenzione e nello sviluppo della rete stradale e autostradale nazionale. Per garantire a tutti gli utenti che percorrono le nostre strade un viaggio sicuro e confortevole. Questo rinnovo evidenzia la capacità di Anas di evolversi ponendo le persone quale driver di sviluppo infrastrutturale del Paese”.
-foto ufficio stampa Anas-
(ITALPRESS).

















Red IP

