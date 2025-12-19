16enne arrestato a Moena dalla Polizia di Stato per spaccio in via Emilia Est

La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino tunisino di 16 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e istigazione alla corruzione.

Nella serata del 15 dicembre scorso, intorno alle ore 22.00, personale della Squadra Volante, nel corso di una attività di monitoraggio ed osservazione delle vie cittadine, ha notato nei pressi di via Emilia Est un giovane dall’atteggiamento sospetto. Il 16enne, alla vista della Polizia, ha accelerato il passo come per eludere un eventuale controllo. Fermato e identificato dagli agenti, è stato trovato in possesso di crack e hashish, in dosi pronte per la cessione, e di una somma di denaro. Durante il controllo il giovane ha cercato più volte di corrompere gli operatori, offrendo loro il denaro in suo possesso affinché lo lasciassero libero.