118 di Modena, la flotta si arricchisce di due nuove ambulanze di soccorso avanzato

Castelfranco EmiliaModenaSanità
Saranno operative sui territori di Modena città e Castelfranco Emilia. Salgono a 50 i mezzi attivi sulla rete che copre tutta la provincia

Si arricchisce di due nuovi mezzi di soccorso la flotta a disposizione del servizio Emergenza territoriale 118 dell’AUSL di Modena. Acquistate con fondi regionali, si tratta di due ambulanze di soccorso avanzato con strumentazioni all’avanguardia, dotazione farmacologica e tecnologie per dare supporto a tutte le tipologie di pazienti anche sul luogo dell’intervento.

I mezzi, che entreranno in servizio nei prossimi giorni sull’area di Modena città e Castelfranco Emilia, sono stati presentati questa mattina, venerdì 19 dicembre, presso la sede del 118 di Modena: sono intervenuti il Presidente della Provincia di Modena, Fabio Braglia; il Direttore del Dipartimento Interaziendale di Emergenza-Urgenza di Modena, Geminiano Bandiera;  il Responsabile Medico del 118, Marcello Baraldi; e il Coordinatore del 118, Fabrizio Luppi.

Salgono così a 50 i mezzi di soccorso a disposizione del 118 di Modena in provincia, di cui 12 automediche e 38 ambulanze.

“Il potenziamento della flotta dei mezzi di soccorso del 118 va nella direzione di migliorare ulteriormente una rete in grado di garantire interventi tempestivi e sicuri in tutta la provincia – dichiara Romana Bacchi, Direttrice Sanitaria dell’Ausl di Modena -. Avere veicoli con strumentazione medica avanzata, come quelli presentati oggi, assicura alla popolazione una copertura ‘mobile’ per ogni forma di emergenza, con la possibilità di stabilizzare – nella maggior parte dei casi – anche le situazioni di salute più critiche”.

“Siamo felici di chiudere l’anno con l’arrivo di due nuove ambulanze che rafforzano la flotta del 118 – sottolinea Geminiano Bandiera, Direttore del Dipartimento Interaziendale di Emergenza-Urgenza di Modena -. Garantire alla popolazione e ai nostri professionisti mezzi all’avanguardia significa prendersi cura della comunità e di chi lavora ogni giorno in prima linea”.

















