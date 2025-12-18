Vandalismi sulle auto in sosta a Reggio Emilia, indennizzati 64 proprietari

Sono stati liquidate nei giorni scorsi tutte le 64 domande di contributi ad altrettanti proprietari di mezzi danneggiati da atti vandalici. Il Comune di Reggio Emilia ha accolto, rispondendo positivamente, tutte le domande in possesso dei requisiti indicati nell’avviso. Il finanziamento era stato deciso a sostegno dei proprietari di mezzi in sosta all’interno di un parcheggio pubblico o di una via danneggiati da atti vandalici.

I fondi, in totale 15.300 euro, stanziati dall’Amministrazione comunale, prevedevano un contributo fino al 70 per cento della spesa, con un massimo di 250 euro, per la riparazione dei cristalli dei veicoli danneggiati da malintenzionati. Dopo la prima tranche di contributi erogati all’inizio dell’autunno, oggi, con la liquidazione di 10.862,60 euro, tutti gli indennizzi sono stati assegnati tramite accredito su Iban. Il fondo potrà essere rinnovato anche nel 2026.

Tutte le domande che rispondevano ai requisiti richiesti dal Comune di Reggio Emilia, tra cui essere residenti sul territorio, aver presentato documenti che comprovassero la spesa, l’aver sporto regolare denuncia e non avere pendenze debitorie con l’amministrazione, sono state accolte.