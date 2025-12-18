giovedì, 18 Dicembre 2025
8.1 C
Comune di Sassuolo
HomeReggio EmiliaVandalismi sulle auto in sosta a Reggio Emilia, indennizzati 64 proprietari





Vandalismi sulle auto in sosta a Reggio Emilia, indennizzati 64 proprietari

Reggio Emilia
Tempo di lettura Less than 1 min.

In tutto l’Amministrazione comunale ha erogato 15.300 euro coprendo fino al 70 per cento delle spese sostenute per la riparazione

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Sono stati liquidate nei giorni scorsi tutte le 64 domande di contributi ad altrettanti proprietari di mezzi danneggiati da atti vandalici. Il Comune di Reggio Emilia ha accolto, rispondendo positivamente, tutte le domande in possesso dei requisiti indicati nell’avviso. Il finanziamento era stato deciso a sostegno dei proprietari di mezzi in sosta all’interno di un parcheggio pubblico o di una via danneggiati da atti vandalici.

I fondi, in totale 15.300 euro, stanziati dall’Amministrazione comunale, prevedevano un contributo fino al 70 per cento della spesa, con un massimo di 250 euro, per la riparazione dei cristalli dei veicoli danneggiati da malintenzionati. Dopo la prima tranche di contributi erogati all’inizio dell’autunno, oggi, con la liquidazione di 10.862,60 euro, tutti gli indennizzi sono stati assegnati tramite accredito su Iban. Il fondo potrà essere rinnovato anche nel 2026.

Tutte le domande che rispondevano ai requisiti richiesti dal Comune di Reggio Emilia, tra cui essere residenti sul territorio, aver presentato documenti che comprovassero la spesa, l’aver sporto regolare denuncia e non avere pendenze debitorie con l’amministrazione, sono state accolte.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.