Uomo denunciato dalla Polizia Locale di Bologna per minacce a pubblico ufficiale e per guida con patente revocata

BolognaCronacaIn evidenza Bologna
Tempo di lettura 1 min.

È successo venerdì scorso in via Palagio Palagi

Fermato per un semplice controllo e sorpreso senza la patente di guida, reagisce con frasi intimidatorie nei confronti di un agente della Polizia Locale. È successo venerdì scorso, in via Palagio Palagi, quando agenti del reparto territoriale San Donato-San Vitale hanno fermato un auto in circolazione per un controllo.

Il cinquantaseienne alla guida, ha subito riferito di non essere in possesso della patente e di utilizzare il mezzo per motivi di lavoro. A questo punto sono scattati i controlli da parte della Centrale Radio Operativa sul conducente del veicolo, dai quali è emerso che all’uomo era stata revocata la patente di guida nel 2012. Durante le operazioni di verifica e di compilazione degli atti, l’uomo ha pronunciato frasi intimidatorie nei confronti di un agente che in passato aveva già proceduto nei suoi confronti, con la chiara intenzione di evitare il sequestro del veicolo. Il conducente, così come il passeggero dell’auto, sono risultati gravati da numerosi precedenti ma nulla in atto.

Al termine, il cinquantaseienne è stato deferito in stato di libertà per i reati di violenza o minaccia a pubblico ufficiale e per guida con patente revocata con reiterazione, perché la violazione era già stata commessa nel 2024. L’auto è stata contestualmente sequestrata ai fini della confisca.

















Redazione 1

