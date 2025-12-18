Tre feriti in un violento scontro tra auto, ieri sera a San Prospero di Modena

Ieri sera poco dopo le 21:00 si è verificato un incidente stradale con feriti su via Canaletto – SS dell’Abetone e del Brennero, a San Prospero di Modena. Nello scontro, due autovetture sono uscite dalla sede stradale e uno dei tre occupanti è rimasto intrappolato nell’abitacolo.

La squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di San Felice sul Panaro ha provveduto, tramite divaricatore e cesoie a liberare la persona, mentre da Modena nel frattempo è giunta in supporto l’autogru per agevolare le operazioni di soccorso. La strada nel è rimasta chiusa al traffico grazie all’aiuto dei carabinieri presenti in posto. Le tre persone ferite sono state affidate alle cure del 118, il più grave un giovane 29enne, trasportato all’ospedale di Baggiovara è stato ricoverato in prognosi riservata.