venerdì, 19 Dicembre 2025
8.1 C
Comune di Sassuolo
HomeBassa modeneseTre feriti in un violento scontro tra auto, ieri sera a San...





Tre feriti in un violento scontro tra auto, ieri sera a San Prospero di Modena

Bassa modeneseCronacaIn evidenza CarpiSan Prospero
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Ieri sera poco dopo le 21:00 si è verificato un incidente stradale con feriti su via Canaletto – SS dell’Abetone e del Brennero, a San Prospero di Modena. Nello scontro, due autovetture sono uscite dalla sede stradale e uno dei tre occupanti è rimasto intrappolato nell’abitacolo.

La squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di San Felice sul Panaro ha provveduto, tramite divaricatore e cesoie a liberare la persona, mentre da Modena nel frattempo è giunta in supporto l’autogru per agevolare le operazioni di soccorso. La strada nel è rimasta chiusa al traffico grazie all’aiuto dei carabinieri presenti in posto. Le tre persone ferite sono state affidate alle cure del 118, il più grave un giovane 29enne, trasportato all’ospedale di Baggiovara è stato ricoverato in prognosi riservata.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.