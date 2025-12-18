giovedì, 18 Dicembre 2025
Tangenziale di Bologna, aggiornamento circa l’uscita obbligatoria allo svincolo 3 Ramo Verde

BolognaViabilita'
Tempo di lettura Less than 1 min.
E’ stato aggiornato il programma relativo al provvedimento di uscita obbligatoria allo svincolo 3 Ramo Verde, sulla Tangenziale di Bologna.

Per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, chi percorrere la Tangenziale di Bologna, da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo 3 Ramo Verde, nei seguenti giorni e orari: nelle due notti di giovedì 18 e venerdì 19 dicembre, con orario 22:00-5:00; dalle 22:00 di domenica 21 alle 5:00 di lunedì 22 dicembre.

Dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 3 Ramo Verde, percorrere il Ramo Verde (Raccordo Tangenziale-stazione Bologna Borgo Panigale) fino allo svincolo di uscita sulla SS9 via Emilia verso Bologna Centro e da qui rientrare sul Ramo Verde direzione Tangenziale/Casalecchio di Reno.

 

















Redazione 1

