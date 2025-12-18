San Lazzaro di Savena, lavori alla Ponticella: il parcheggio delle don Milani chiude fino al 6 gennaio

Nell’ambito dei lavori per il potenziamento delle reti ecologiche e drenaggio urbano alla Ponticella, da sabato 20 dicembre a lunedì 6 gennaio 2026 entrerà in vigore un divieto di sosta nel parcheggio a servizio delle scuole Don Milani. La chiusura temporanea si rende necessaria per consentire l’avvio del cantiere per la messa in sicurezza e riqualificazione dell’area, un intervento strutturale che interesserà il parcheggio e gli spazi di accesso al plesso scolastico, con l’obiettivo di migliorare la qualità ambientale e la fruibilità degli spazi pubblici.

Durante il periodo di chiusura natalizia della scuola verranno realizzati gli interventi più complessi, in particolare quelli in prossimità delle alberature esistenti. Gli interventi prevedono una valutazione agronomica dei pini, la rimozione controllata dell’asfalto e del terreno sopra le radici mediante aria compressa, le prove di stabilità delle alberature, la posa di cupole vegetative e la successiva realizzazione dello strato di finitura superficiale (quest’ultima prevista dopo il 7 gennaio).

Salvo imprevisti legati alle condizioni meteorologiche, la riapertura parziale del parcheggio è prevista a partire da mercoledì 7 gennaio 2026. Una volta ultimate le lavorazioni sul lato sinistro, i lavori proseguiranno sul lato opposto dell’area e avranno come obiettivo quello di provvedere alla depermeabilizzazione dei parcheggi sul lato destro della piazza (che verranno realizzati con sistemi drenanti e inerbiti come tutti quelli in fase di rifacimento nelle vie limitrofe), la messa a dimora di nuove alberature sul lato est del parcheggio, la creazione di un’area davanti all’ingresso della scuola che sarà totalmente pedonale e dotata di arredi, in cui gli alunni e i genitori possano sostare in sicurezza dell’orario di ingresso e dopo l’orario di uscita. Per la seconda fase dei lavori sono previste occupazioni temporanee di 4-5 posti auto alla volta, al fine di limitare il più possibile l’impatto sulla sosta. L’accesso pedonale alla scuola e il percorso ciclopedonale verso Bologna saranno sempre garantiti per tutta la durata dell’intervento.

Ulteriori informazioni sul progetto sono disponibili sul sito del Comune al seguente link: https://www.comune.sanlazzaro.bo.it/argomenti/spazio-verde/progetto-potenziamento-reti-ecologiche-e-drenaggio-urbano-frazione-di-ponticella-porta-del-parco